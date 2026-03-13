Google Карти отримали наймасштабніший апдейт за 10 років: як змінилася навігація (фото)

Google випустила велике оновлення для картографічного сервісу Google Maps. Сервіс отримав глибоку інтеграцію ШІ-асистента Gemini і просунутий режим візуалізації маршрутів.

Нововведення покликані спростити орієнтацію на місцевості за допомогою штучного інтелекту. Фірмовий помічник здатний аналізувати контекст і пропонувати інтуїтивно зрозумілі візуальні підказки, пише Phone Arena.

Розумний пошук Ask Maps

Головним апгрейдом стала функція Ask Maps на основі нейромережі Gemini. Тепер користувачі можуть ставити картам складні запитання про різні місця у форматі живого діалогу. Наприклад, можна запитати: "Мій телефон сідає — де його зарядити без довгої черги за кавою?" або "Чи є поблизу громадський тенісний корт з освітленням, де можна пограти сьогодні ввечері?".

Ask Maps за допомогою ШІ відповість на комплексні запитання користувача і видасть корисну інформацію про шукані локації Фото: Google

Система обробляє відомості про більш ніж 300 млн локацій і 500 млн відгуків користувачів. ШІ-асистент вміє таке:

Запам'ятовувати вподобання: Якщо ви шукаєте місце для зустрічі з друзями, Ask Maps згадає ваші минулі запити (наприклад, часті відвідування стейк-хаусів) і запропонує оптимальний заклад на перетині ваших маршрутів.

Виконувати дії: Прямо з діалогового вікна зручно забронювати столик у ресторані, зберегти місця в список і надіслати його друзям або родині.

Будувати складні маршрути: Під час планування відпустки ШІ може скласти список рекомендованих зупинок із зазначенням точного часу прибуття (ETA) і порадами від місцевих жителів.

Immersive Navigation: навігація в Google Maps перетвориться візуально, стане розумнішою та інтуїтивнішою Фото: Google

Режим Immersive Navigation

Другу частину оновлення представники Google називають найважливішим нововведенням у Картах за останнє десятиліття. Функція має покращити візуальне та звукове орієнтування на дорозі. Режим Immersive Navigation ("Імерсивна навігація") пропонує водіям актуальну інформацію в режимі реального часу.

Додано деталізований 3D-вид: на карті відображаються будівлі, рельєф місцевості, естакади, пішохідні переходи, смуги руху, знаки "Стоп" і світлофори.

Перед складними поворотами будівлі на карті стають напівпрозорими, щоб відкрити ширший огляд маршруту. Автоматичне масштабування карти допомагає заздалегідь підготуватися до перестроювання в потрібну смугу.

З'явилися більш природні голосові підказки. Замість колишніх сухих команд навігатор тепер говорить більш зрозумілою мовою: "Пропустіть цей з'їзд і поверніть на наступному на трасу 43 Південь". До того ж Карти тепер докладно пояснюють вибір конкретного маршруту (наприклад, шлях із меншим трафіком, але довший, або швидкий, але платний). Спираючись на 10 млн щоденних оновлень від користувачів, система миттєво попереджає про затори або аварії.

Передбачена і допомога з паркуванням. Інтеграція зі Street View дає змогу заздалегідь побачити пункт призначення і підказує, на якому боці вулиці краще припаркуватися для зручної висадки.

Оновлення Immersive Navigation починає поширюватися з 12 березня для користувачів у США. Протягом найближчих місяців нові функції стануть доступні на більшій кількості пристроїв Android та iOS, а також з'являться в системах Apple CarPlay, Android Auto та автомобілях із вбудованими сервісами Google.

