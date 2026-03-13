Google Карты получили самый масштабный апдейт за 10 лет: как изменилась навигация (фото)

Google выпустила крупное обновление для картографического сервиса Google Maps. Сервис получил глубокую интеграцию ИИ-ассистента Gemini и продвинутый режим визуализации маршрутов.

Нововведения призваны превратить упростить ориентацию на местности с помощью искусственного интеллекта. Фирменный помощник способен анализировать контекст и предлагать интуитивно понятные визуальные подсказки, пишет Phone Arena.

Умный поиск Ask Maps

Главным апгрейдом стала функция Ask Maps на основе нейросети Gemini. Теперь пользователи могут задавать картам сложные вопросы о различных местах в формате живого диалога. Например, можно спросить: "Мой телефон садится — где его зарядить без длинной очереди за кофе?" или "Есть ли поблизости общественный теннисный корт с освещением, где можно поиграть сегодня вечером?".

Ask Maps с помощью ИИ ответит на комплексные вопросы пользователя и выдаст полезную информацию об искомых локациях Фото: Google

Система обрабатывает сведения о более чем 300 млн локаций и 500 млн отзывов пользователей. ИИ-ассистент умеет следующее:

Відео дня

Запоминать предпочтения: Если вы ищете место для встречи с друзьями, Ask Maps вспомнит ваши прошлые запросы (например, частые посещения стейк-хаусов) и предложит оптимальное заведение на пересечении ваших маршрутов.

Выполнять действия: Прямо из диалогового окна удобно забронировать столик в ресторане, сохранить места в список и отправить его друзьям или семье.

Строить сложные маршруты: При планировании отпуска ИИ может составить список рекомендованных остановок с указанием точного времени прибытия (ETA) и советами от местных жителей.

Immersive Navigation: навигация в Google Maps преобразится визуально, станет умнее и интуитивнее Фото: Google

Режим Immersive Navigation

Вторую часть обновления представители Google называют важнейшим новшеством в Картах за последнее десятилетие. Функция должна улучшить визуального и звукового ориентирования на дороге. Режим Immersive Navigation ("Иммерсивная навигация") предлагает водителям актуальную информацию в режиме реального времени.

Добавлен детализированный 3D-вид: на карте отображаются здания, рельеф местности, эстакады, пешеходные переходы, полосы движения, знаки "Стоп" и светофоры.

Перед сложными поворотами здания на карте становятся полупрозрачными, чтобы открыть более широкий обзор маршрута. Автоматическое масштабирование карты помогает заранее подготовиться к перестроению в нужную полосу.

Появились более естественные голосовые подсказки. Вместо прежних сухих команд навигатор теперь говорит более понятным языком: "Пропустите этот съезд и поверните на следующем на трассу 43 Юг". Вдобавок Карты теперь подробно объясняют выбор конкретного маршрута (например, путь с меньшим трафиком, но более долгий, или быстрый, но платный). Опираясь на 10 млн ежедневных обновлений от пользователей, система мгновенно предупреждает о пробках или авариях.

Предусмотрена и помощь с парковкой. Интеграция со Street View позволяет заранее увидеть пункт назначения и подсказывает, на какой стороне улицы лучше припарковаться для удобной высадки.

Обновление Immersive Navigation начинает распространяться с 12 марта для пользователей в США. В течение ближайших месяцев новые функции станут доступны на большем количестве устройств Android и iOS, а также появятся в системах Apple CarPlay, Android Auto и автомобилях со встроенными сервисами Google.

