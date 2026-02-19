Google Карты запретили просматривать ценную информацию некоторым людям: о чем идет речь

Приложение Google Maps не только помогает найти дорогу к нужной локации, но и может подсказать, где можно поужинать, развлечься или найти жилье. Однако для части пользователей отзывы и изображения теперь не доступны.

Обновление Google Maps, похоже, добавило новые ограничения, которые позволяют просматривать фото и отзывы только тем пользователям, которые вошли в свою учетную запись. Об этом свидетельствуют недавние сообщения на Reddit.

Некоторые пользователи, которые не вошли в свою учетную запись, могли просматривать только одно изображение популярного места, хотя раньше могли видеть несколько фотографий. Эти же пользователи потеряли доступ к отзывам.

"Когда я нажимаю на любое место (музей, ресторан и т.д.), я вижу только вкладки "обзор" и "о нас", поэтому ни фотографий, ни отзывов. Внизу вкладки "обзор" написано "Вы видите ограниченный просмотр Карт Google", а под этим "Получите максимум от Карт Google, войдите", — рассказал пользователь под ником akinelag.

Как отмечает, PhoneArena фото и отзывы, которыми поделились другие люди в Google Картах, являются чрезвычайно ценными. Ранее они были доступны всем, кто пользуется приложением, даже если они не вошли в систему на тот момент.

В издании предполагают, что Google может давить на пользователей Google Maps, чтобы они входили в систему, чтобы воспользоваться преимуществами функционала Gemini, который компания добавляет в свои программы. Также существует вероятность, что Google тестирует новый режим "ограниченного просмотра" и упомянутые проблемы вскоре исчезнут.

Напомним, Google собирается интегрировать в Google Maps разговорный интерфейс на основе искусственного интеллекта Gemini.

Фокус также сообщал, что пользователи Android Auto сообщили об ошибке, из-за которой значок их автомобиля на Картах Google исчезает из поля зрения.