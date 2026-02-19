Google Карти заборонили переглядати цінну інформацію деяким людям: про що йдеться

Застосунок Google Maps не лише допомагає знайти дорогу до потрібної локації, але й може підказати, де можна повечеряти, розважитися чи знайти житло. Однак для частини користувачів відгуки та зображення тепер не доступні.

Оновлення Google Maps, схоже, додало нові обмеження, які дозволяють переглядати фото та відгуки лише тим користувачам, які увійшли у свій обліковий запис. Про це свідчать нещодавні повідомлення на Reddit.

Деякі користувачі, які не увійшли у свій обліковий запис, могли переглядати лише одне зображення популярного місця, хоча раніше могли бачити кілька фотографій. Ці ж користувачі втратили доступ до відгуків.

"Коли я натискаю на будь-яке місце (музей, ресторан тощо), я бачу лише вкладки "огляд" та "про нас", тому ні фотографій, ні відгуків. Внизу вкладки "огляд" написано "Ви бачите обмежений перегляд Карт Google", а під цим "Отримайте максимум від Карт Google, увійдіть", — розповів користувач під ніком akinelag.

Як зазначає, PhoneArena фото та відгуки, якими поділилися інші люди в Google Картах, є надзвичайно цінними. Раніше вони були доступні всім, хто користується застосунком, навіть якщо вони не увійшли в систему на той момент.

У виданні припускають, що Google може тиснути на користувачів Google Maps, щоб вони входили в систему, аби скористатися перевагами функціоналу Gemini, який компанія додає до своїх програм. Також існує ймовірність, що Google тестує новий режим "обмеженого перегляду" і згадані проблеми незабаром зникнуть.

Нагадаємо, Google збирається інтегрувати у Google Maps розмовний інтерфейс на основі штучного інтелекту Gemini.

Фокус також повідомляв, що користувачі Android Auto повідомили про помилку, через яку значок їхнього автомобіля на Картах Google зникає з поля зору.