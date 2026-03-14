В ОАЕ за відео створених за допомогою ШІ роликів із "вибухами" заарештували 10 осіб

В Об'єднаних Арабських Еміратах заарештували 10 осіб за підозрою в публікації в соцмережах сфабрикованих кадрів ударів по визначних пам'ятках і перехоплених силами протиповітряної оборони атак. Справи обвинувачених передано до суду.

Генеральний прокурор ОАЕ Хамад Саїф Аль Шамсі наказав заарештувати єгиптянина, філіппінця, в'єтнамця, пакистанця, іранця, бангладешця, камерунця, непальця і двох індійців. Про це повідомляє видання Khaleej Times.

Розслідування показало, що обвинувачені опублікували відеоролики з реальними кадрами перехоплення атак системами ППО або людей, що спостерігають за подіями. Крім того, вони поширювали сфабриковані кадри ударів по відомих пам'ятках, створені з використанням штучного інтелекту. На деяких кадрах стверджувалося, що військові об'єкти всередині країни зруйновані.

Затримані в ОАЕ підозрювані Фото: з відкритих джерел

Такі дії, вважають у прокуратурі, використовували для поширення дезінформації, покликаної навмисно ввести громадськість в оману, одночасно підриваючи національну безпеку, порядок і соціальну стабільність.

Подібні діяння в ОАЕ караються тюремним ув'язненням на строк щонайменше один рік і штрафом у розмірі щонайменше 100 000 дирхамів, тобто трохи більше ніж 1,2 млн грн.

При цьому, за даними правозахисної групи Detained in Dubai, про порушення законодавства про кіберзлочини вже повідомлено 21 особі.

Навіть репости і коментарі до такого контенту можуть призвести в ОАЕ до штрафу, тюремного ув'язнення і депортації.

Удари по Burj Al Arab, згенеровані ШІ Фото: з відкритих джерел

"Одне відео може швидко призвести до того, що десяткам людей буде висунуто кримінальні звинувачення", — попереджає генеральний директор громадської правозахисної організації Радха Стірлінг.

Вона зазначила, що під звинувачення можуть потрапити і відеоролики, зроблені професійними журналістами для своїх матеріалів. Щойно матеріал з'явиться в Інтернеті, жителі та туристи, які прокоментують новину, одразу можуть раптово опинитися звинуваченими в завданні шкоди нацбезпеці.

При цьому Катар, як зазначила Радха Стірлінг, уже висунув обвинувачення більш ніж 200 людям відповідно до аналогічних законів під час регіональної напруженості в Перській затоці.

У коментарі CBS News правозахисниця зазначила, що біля вежі в Дубаї затримали домробітницю з Філіппін, яка зробила фото на тлі Burj Al Arab. За публікацію "ракетної активності" береговою охороною було затримано в'єтнамського моряка з вантажного судна. Відео він зняв, перебуваючи за межами території ОАЕ.

7 березня президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян заявив, що його країна фактично "перебуває у стані війни", проте почувається впевнено і готова дати відсіч будь-яким загрозам.