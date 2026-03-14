В ОАЭ за видео созданных с помощью ИИ роликов со "взрывами" арестовали 10 человек

В Объединенных Арабских Эмиратах арестовали 10 человек по подозрению в публикации в соцсетях сфабрикованных кадров ударов по достопримечательностям и перехваченных силами противовоздушной обороны атак. Дела обвиняемых переданы в суд.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль Шамси приказал арестовать египтянина, филиппинца, вьетнамца, пакистанца, иранца, бангладешца, камерунца, непальца и двух индийцев. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Расследование показало, что обвиняемые опубликовали видеоролики с реальными кадрами перехвата атак системами ПВО или людей, наблюдающих за событиями. Кроме того, они распространяли сфабрикованные кадры ударов по известным достопримечательностям, созданные с использованием искусственного интеллекта. На некоторых кадрах были утверждалось, что военные объекты внутри страны разрушены.

Задерданные в ОАЭ подозреваемые Фото: из открытых источников

Такие действия, считают в прокуратуре, использовались для распространения дезинформации, призванной намеренно ввести общественность в заблуждение, одновременно подрывая национальную безопасность, порядок и социальную стабильность.

Подобные деяния в ОАЭ наказываются тюремным заключением на срок не менее одного года и штрафом в размере не менее 100 000 дирхамов, то есть чуть более 1,2 млн грн.

При этом, по данным правозащитной группы Detained in Dubai, в нарушении законодательства о киберпреступлениях уже сообщено 21 человеку.

Даже репосты и комментарии к такому контенту могут привести в ОАЭ к штрафу, тюремному заключению и депортации.

Удары по Burj Al Arab, сгенерированные ИИ Фото: из открытых источников

"Одно видео может быстро привести к тому, что десяткам людей будут предъявлены уголовные обвинения", — предупреждает генеральный директор общественной правозащитной организации Радха Стирлинг.

Она отметила, что под обвинения могут попасть и видеоролики, сделанные профессиональными журналистами для своих материалов. Как только материал появится в Интернете, жители и туристы, которые прокомментируют новость, сразу могут внезапно оказаться обвиненными в нанесении ущерба нацбезопасности.

При этом Катар, как отметила Радха Стирлинг, уже предъявил обвинения более чем 200 людям в соответствии с аналогичными законами во время региональной напряженности в Персидском заливе.

В комментарии CBS News правозащитница отметила, что возле башни в Дубае была задержана домработница из Филиппин, сделавшая фото на фоне Burj Al Arab. За публикацию "ракетной активности" береговой охраной был задержан вьетнамский моряк с грузового судна. Видео он снял, находясь за пределами территории ОАЭ.

Напомним, Иран не прекращает обстреливать своих соседей. А тем временем из ОАЭ, Катара, Омана и прочих стран Персидского залива массово выезжают те, кто там работал, отдыхал или оказался случайно.

7 марта президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна фактически "находится в состоянии войны", однако чувствует себя уверенно и готова дать отпор любым угрозам.