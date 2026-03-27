3-річний смартфон Samsung виявився не гіршим за S26 Ultra: яка модель здивувала експерта (фото)

Попри гучний маркетинг, Samsung Galaxy S26 Ultra виявився не настільки масштабним оновленням для серії, як могло здатися. Оглядачі вважають, що попередник трирічної давності пропонує аналогічні можливості.

Журналіст Раджеш Пандей, який користується Galaxy S23 Ultra з моменту його виходу в 2023 році, порівняв свій апарат з актуальним S26 Ultra. Висновок виявився несподіваним: свіжа модель не пропонує нічого кардинально нового, пише Android Police.

Головна претензія до нового флагмана стосується камер. S26 Ultra отримав об'єктив, що збирає більше світла (f/1.5) для свого 200-мегапіксельного сенсора і передові алгоритми обробки. Однак телефон, як і раніше, погано справляється зі зйомкою рухомих об'єктів, особливо при поганому освітленні. Смартфон так само видає змазані кадри при спробі сфотографувати, наприклад, активну дитину в приміщенні — проблема, яку Samsung не виправляє вже багато років.

Samsung Galaxy S26 Ultra і S23 Ultra (ілюстративне фото) Фото: Android Police

Друге розчарування — автономність. Коли китайські конкуренти (наприклад, Vivo X300 Pro) масово переходять на кремній-вуглецеві батареї ємністю 6000-7000 мАгод, Samsung продовжує використовувати стандартний елемент на 5000 мАгод. Прискорена до 60 Вт зарядка не компенсує відсутність прогресу в ємності акумулятора, і S26 Ultra не дає радикального приросту часу роботи порівняно з S23 Ultra (за умови заміни зношеної АКБ на останньому).

Ще один мінус новинки стосується фірмового стилуса. У S23 Ultra перо S Pen оснащувалося модулем Bluetooth, що дозволяє використовувати його як зручний пульт дистанційного керування камерою. Починаючи з моделі S25 Ultra, Samsung прибрала цю опцію, і в S26 Ultra вона так і не повернулася. У результаті стилус став менш корисним. Це доволі нішева деталь, але сам факт зникнення колишньої функціональності очевидний.

Нарешті, тривала програмна підтримка робить покупку нового пристрою менш виправданою. Трирічний S23 Ultra продовжує регулярно отримувати виправлення безпеки і нововведення оболонки One UI, не відчуваючи себе застарілим. Експерт резюмує, що попри поліпшений процесор і новий екран з режимом приватності в S26 Ultra, власникам Galaxy S23 Ultra ще рано замислюватися про апгрейд. І звісно, вживаний варіант старого флагмана обійдеться в рази дешевше.

