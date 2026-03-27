3-летний смартфон Samsung оказался не хуже S26 Ultra: что за модель удивила эксперта (фото)

Несмотря на громкий маркетинг, Samsung Galaxy S26 Ultra оказался не столь масштабным обновлением для серии, как могло показаться. Обозреватели считают, что предшественник трехлетней давности предлагает сопоставимые возможности.

Журналист Раджеш Пандей, пользующийся Galaxy S23 Ultra с момента его выхода в 2023 году, сравнил свой аппарат с актуальным S26 Ultra. Вывод оказался неожиданным: свежая модель не предлагает ничего кардинально нового, пишет Android Police.

Главная претензия к новому флагману касается камер. S26 Ultra получил более светочувствительный объектив (f/1.5) для своего 200-мегапиксельного сенсора и передовые алгоритмы обработки. Однако телефон по-прежнему плохо справляется со съемкой движущихся объектов, особенно при плохом освещении. Смартфон все так же выдает смазанные кадры при попытке сфотографировать, например, активного ребенка в помещении — проблема, которую Samsung не исправляет уже много лет.

Samsung Galaxy S26 Ultra и S23 Ultra (иллюстративное фото) Фото: Android Police

Второе разочарование — автономность. В то время как китайские конкуренты (например, Vivo X300 Pro) массово переходят на кремний-углеродные батареи емкостью 6000-7000 мАч, Samsung продолжает использовать стандартный элемент на 5000 мАч. Ускоренная до 60 Вт зарядка не компенсирует отсутствие прогресса в емкости аккумулятора, и S26 Ultra не дает радикального прироста времени работы по сравнению с S23 Ultra (при условии замены изношенной АКБ на последнем).

Еще один минус новинки касается фирменного стилуса. В S23 Ultra перо S Pen оснащалось модулем Bluetooth, позволяющим использовать его как удобный пульт дистанционного управления камерой. Начиная с модели S25 Ultra, Samsung убрала эту опцию, и в S26 Ultra она так и не вернулась. В результате стилус стал менее полезным. Это довольна нишевая деталь, но сам факт исчезновения прежней функциональности налицо.

Наконец, длительная программная поддержка делает покупку нового устройства менее оправданной. Трехлетний S23 Ultra продолжает регулярно получать исправления безопасности и новшества оболочки One UI, не ощущаясь устаревшим. Эксперт резюмирует, что несмотря на улучшенный процессор и новый экран с режимом приватности в S26 Ultra, владельцам Galaxy S23 Ultra еще рано задумываться об апгрейде. И конечно, подержанный вариант старого флагмана обойдется в разы дешевле.

Ранее пользователи Galaxy S26 Ultra поделились впечатлением от флагмана Samsung. Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra оказался настолько неоднозначным продуктом, что мнения пользователей разделилось почти пополам.

Также Фокус писал про детальные результаты тестирования Galaxy S26 Ultra. Стоит ли новинка своих денег на фоне сильных конкурентов от Apple и китайских брендов, эксперты рассказали в обзоре.