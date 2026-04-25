Сонячні панелі з'явилися 72 роки тому: як технологія змінила світ і допомогла українцям (фото, відео)

25 квітня 1954 року вчені Bell Telephone Laboratories успішно продемонстрували першу практичну сонячну батарею.

Фокус розповість про історію створення сонячних панелей, як далеко зробили крок технології відновлюваної енергетики, і яку роль енергія сонця відіграє в сьогоднішніх реаліях.

Хто винайшов сонячні батареї

Цікаво, що розробка спочатку створювалася для вирішення локальної проблеми. У 1953 році інженер компанії Bell Labs Деріл Чапін шукав надійне джерело живлення для телефонних ретрансляторів у віддалених регіонах США з вологим кліматом, де звичайні сухі батареї швидко виходили з ладу. Спочатку він експериментував із селеном, але його ефективність становила менше 1%, чого було недостатньо.

Сонячний модуль компанії Bell, встановлений у місті Амерікусі, штат Джорджія, для живлення телефонного ретранслятора (квітень 1956 року) Фото: ScienceDirect

Прорив стався, коли до Чапіна приєдналися хімік Кельвін Фуллер і фізик Джеральд Пірсон. Використовуючи кремній з домішками миш'яку і бору, вчені створили стабільний p-n перехід поблизу поверхні пластини. 25 квітня 1954 року в Мюррей-Гілл (Нью-Джерсі) вони представили першу "сонячну батарею" з високим на той момент ККД у 6%. Щоб довести її працездатність, винахідники живили від сонця іграшкове колесо огляду і радіопередавач. Наступного дня газета The New York Times пророчо написала, що ця подія "може стати початком нової ери, що веде до здійснення однієї з найзаповітніших мрій людства — використання майже безмежної енергії сонця".

Відео дня

Від міліватів до тераваттів

Тріо винахідників з Bell Labs навряд чи могло уявити масштаби свого відкриття. До 2024 року сукупна потужність встановлених сонячних електростанцій у світі перевищила вражаючі 2 теравати (ТВт). Технологія стала дешевшою за викопне паливо і ядерну енергію, перетворившись на основу "зеленого переходу".

Сучасні комерційні панелі пішли далеко вперед від своїх 6-відсоткових предків:

Високий ККД: Середня ефективність сучасних панелей становить 21-24%, а преміальні моделі досягають 25% (у лабораторіях цей показник уже перевищив 30-40%).

Середня ефективність сучасних панелей становить 21-24%, а преміальні моделі досягають 25% (у лабораторіях цей показник уже перевищив 30-40%). Довговічність і стійкість: Індустрія масово перейшла на технологію N-type (TOPCon і HJT). Такі комірки менше схильні до деградації, зберігаючи понад 80% своєї потужності навіть через 25 років безперервної роботи.

Індустрія масово перейшла на технологію N-type (TOPCon і HJT). Такі комірки менше схильні до деградації, зберігаючи понад 80% своєї потужності навіть через 25 років безперервної роботи. Двостороннє захоплення (Bifacial): Сучасні панелі здатні поглинати відбите світло своєю тильною стороною, що дає від 5% до 20% додаткового вироблення енергії.

Сучасні сонячні панелі (ілюстративне фото) Фото: MIT News

Сьогодні сонячні елементи оточують нас усюди: від портативних калькуляторів до гігантських наземних ферм, що допомагають забезпечувати енергією цілі міста в Китаї, США та ЄС.

Сонячні батареї в Україні

В умовах війни і методичного знищення традиційної генерації (пошкодження ТЕС, ГЕС, руйнування сонячних станцій у Харківській і Запорізькій областях), розподілена сонячна генерація стала питанням виживання для українців.

Незважаючи на війну, темпи впровадження "зелених" технологій вражають. За словами голови правління Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ) Владислава Соколовського, тільки за 2024 рік бізнес і домогосподарства за власні кошти побудували від 800 до 850 МВт нових сонячних потужностей. Цьому значною мірою сприяло скасування ПДВ і мит на імпорт енергообладнання влітку 2024 року.

Підприємства активно інвестують в енергонезалежність, щоб убезпечити себе від блекаутів і зростання тарифів. За даними компанії Unisolar, попит продовжує зростати:

Середній чек на СЕС для бізнесу варіюється від $25 000 до $150 000 (1-6 млн грн) залежно від потужності.

За перші сім місяців 2025 року було встановлено близько 250-300 комерційних систем.

Близько 70% підприємців прагнуть позбутися залежності від центральних мереж.

Як зазначає CEO Unisolar Тетяна Однорог, правила гри змінилися: "Ера "сонця без акумуляторів" закінчилася. Сьогодні ефективна СЕС обов'язково включає системи накопичення енергії (ESS)". Саме симбіоз сонячних панелей і потужних батарей дає змогу українському бізнесу не зупиняти виробництво навіть в умовах жорстких відключень.

