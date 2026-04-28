Бюджетний Vivo Y600 Pro отримав акумулятор на 10 200 мАг: названо ціну і товщину телефону (фото)

Компанія Vivo офіційно представила в Китаї смартфон середнього рівня Y600 Pro. Головною особливістю апарату став акумулятор рекордної ємності на 10 200 мАг, при цьому виробнику вдалося зберегти невелику товщину корпусу.

Про характеристики пристрою і ціни пише Beebom Gadgets.

Vivo Y600 Pro називають "першим у світі смартфоном з батареєю на 10 200 мАг", що скоріше відноситься до самої лінійки бренду і компактного форм-фактору. Цього досягли завдяки застосуванню кремній-вуглецевого акумулятора третього покоління, який має високу щільність енергії. Новинка підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт і реверсивну зарядку на 27 Вт, що дає змогу використовувати телефон як павербанк для живлення бездротових навушників, смарт-годинників та інших пристроїв.

Незважаючи на наявність такого елемента живлення, товщина корпусу Vivo Y600 Pro становить усього 8,25 мм, а вага — 223 грами. Заявлено сертифікат міцності SGS Gold Label Five-Star, що підтверджує стійкість до падінь. Апарат має максимальний захист від води і пилу одразу за чотирма стандартами: IP66, IP68, IP69 і IP69K (витримує високотемпературну мийку під тиском).

Забарвлення Vivo Y600 Pro Фото: Vivo

6,83-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 120 Гц має пікову яскравість 1600 ніт. Дисплей підтримує високочастотне ШІМ-затемнення (3840 Гц) для зниження навантаження на очі при слабкому освітленні.

За швидкодію відповідає процесор середнього класу MediaTek Dimensity 7300e. Журналісти зазначають, що це даунгрейд порівняно з потужнішим чипом Dimensity 7400, який встановлювали в торішню модель Vivo Y500 Pro. Смартфон комплектується оперативною пам'яттю стандарту LPDDR4x об'ємом до 12 ГБ і накопичувачем UFS 2.2 ємністю до 512 ГБ. Працює новинка під управлінням операційної системи Android 16 з оболонкою OriginOS 6.

Заради балансу вартості та рекордної автономності виробнику довелося спростити систему камер. Якщо попередник мав 200-мегапіксельний сенсор, то Vivo Y600 Pro отримав основний модуль на 50 Мп (діафрагма f/1.9) з оптичною стабілізацією (OIS). Третій об'єктив прибрали з блоку камер, залишивши лише 2-Мп допоміжний датчик. Фронтальна камера зберегла колишню роздільну здатність 32 Мп.

З додаткових опцій передбачені вбудований в екран сканер відбитків пальців, стереодинаміки, модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 і NFC.

Ціни в Китаї:

8/128 ГБ — 1999 юанів (близько 293 доларів).

Версія на 512 ГБ — 2899 юанів (близько 424 доларів).

Vivo Y600 Pro доступний у чотирьох кольорах: фіолетовому (Starry Purple), синьому (Vast Blue), білому (Bright Moon) і золотому (Floating Gold).

