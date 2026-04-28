Бюджетный Vivo Y600 Pro получил аккумулятор на 10 200 мАч: названа цена и толщина телефона (фото)

Компания Vivo официально представила в Китае смартфон среднего уровня Y600 Pro. Главной особенностью аппарата стал аккумулятор рекордной емкости на 10 200 мАч, при этом производителю удалось сохранить небольшую толщину корпуса.

О характеристиках устройства и ценах пишет Beebom Gadgets.

Vivo Y600 Pro называют "первым в мире смартфоном с батареей на 10 200 мАч", что скорее относится к самой линейке бренда и компактному форм-фактору. Этого достигли благодаря применению кремний-углеродного аккумулятора третьего поколения, который обладает высокой плотностью энергии. Новинка поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и реверсивную зарядку на 27 Вт, что позволяет использовать телефон как пауэрбанк для питания беспроводных наушников, смарт-часов и других устройств.

Несмотря на наличие такого элемента питания, толщина корпуса Vivo Y600 Pro составляет всего 8,25 мм, а вес — 223 грамма. Заявлен сертификат прочности SGS Gold Label Five-Star, подтверждающий устойчивость к падениям. Аппарат обладает максимальной защитой от воды и пыли сразу по четырем стандартам: IP66, IP68, IP69 и IP69K (выдерживает высокотемпературную мойку под давлением).

Відео дня

Расцветки Vivo Y600 Pro Фото: Vivo

6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц обладает пиковой яркостью 1600 нит. Дисплей поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение (3840 Гц) для снижения нагрузки на глаза при слабом освещении.

За быстродействие отвечает процессор среднего класса MediaTek Dimensity 7300e. Журналисты отмечают, что это даунгрейд по сравнению с более мощным чипом Dimensity 7400, который устанавливался в прошлогоднюю модель Vivo Y500 Pro. Смартфон комплектуется оперативной памятью стандарта LPDDR4x объемом до 12 ГБ и накопителем UFS 2.2 емкостью до 512 ГБ. Работает новинка под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Ради баланса стоимости и рекордной автономности производителю пришлось упростить систему камер. Если предшественник имел 200-мегапиксельный сенсор, то Vivo Y600 Pro получил основной модуль на 50 Мп (диафрагма f/1.9) с оптической стабилизацией (OIS). Третий объектив убрали из блока камер, оставив лишь 2-Мп вспомогательный датчик. Фронтальная камера сохранила прежнее разрешение 32 Мп.

Из дополнительных опций предусмотрены встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC.

Цены в Китае:

8/128 ГБ — 1999 юаней (около 293 долларов).

Версия на 512 ГБ — 2899 юаней (около 424 долларов).

Vivo Y600 Pro доступен в четырех цветах: фиолетовом (Starry Purple), синем (Vast Blue), белом (Bright Moon) и золотом (Floating Gold).

