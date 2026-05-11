На iPhone прийде важливе оновлення вже цього тижня: є одна проблема

Компанія Apple змінює функцію обміну повідомленнями на iPhone. Але річ у тім, що ці зміни не будуть доступними для всіх.

Компанія Apple виправила проблему обміну текстовими повідомленнями між iPhone та Android. Цього тижня iOS 26.5 має вперше забезпечити зашифрований обмін повідомленнями між різними платформами. Але Apple попереджає, що ця функція буде недоступною для всіх користувачів iPhone, пише Forbes.

Згідно із заявою компанії Apple, користувачі iPhone зможуть відправляти повністю захищені RCS повідомлення користувачам Android. Але проблема полягає в тому, що не всі власники iPhone зможуть це робити. Усе залежить від оператора зв'язку. Тобто якщо навіть на iPhone встановлено оновлення, що виправляє проблему обміну зашифрованими повідомленнями між платформами, не всі зможуть скористатися такою можливістю.

Наприклад, під час надсилання повідомлень у WhatsApp, воно завжди шифрується наскрізним шифруванням. WhatsApp контролює всі "сторони" чату. Додаток гарантує безпеку кожного повідомлення і це шифрування ніколи не зникне.

Те саме відбувається, коли користувачі iPhone відправляють iMessage іншим користувачам Apple. Кожне повідомлення iMessage повністю зашифровано. Надсилання повідомлень іншими способами неможливе. Якщо один з учасників чату не використовує iMessage на пристрої Apple, спливаюче вікно стає зеленим, і стає зрозуміло, що це текстове повідомлення або RCS-повідомлення.

З Google Messages все складніше. Якщо користувачі Android використовують оновлену версію Google Messages, то RCS повідомлення повністю зашифровані. Але коли шифрування не працює, це не так очевидно. Користувачам потрібно це перевіряти.

Впровадження Apple і Google повністю зашифрованих RCS повідомлень залежить від операторів зв'язку, а не від самих додатків. Шифрування вбудовано в протокол, а не застосовується iMessage або Google Messages. Залежно від того, до яких стільникових мереж під'єднано смартфон наразі, чат RCS між користувачем Android і користувачем iPhone може перейти від наскрізного шифрування до його відсутності.

Apple заявляє, що наскрізне шифрування RCS повідомлень в iMessage буде доступне не у всіх IPhone, а тільки в тих, хто підключений до операторів зв'язку, що підтримують це шифрування.

Це означає, що коли повністю зашифровані RCS-повідомлення стануть доступні цього тижня, користувачі iPhone і Android, як і раніше, почуватимуться в більшій безпеці під час використання своїх власних захищених екосистем.

Очікується, що Apple випустить iOS 26.5 з наскрізним шифруванням RCS повідомлень, ймовірно, на початку цього тижня. Буде представлено низку оновлень, "спрямованих на поліпшення продуктивності пристрою, енергоефективності та загальної стабільності системи".

