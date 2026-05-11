На iPhone придет важное обновление уже на этой неделе: есть одна проблема

Компания Apple меняет функцию обмена сообщениями на iPhone. Но дело в том, что эти изменения не будут доступными для всех.

Компания Apple исправила проблему обмена текстовыми сообщениями между iPhone и Android. На этой неделе iOS 26.5 должна впервые обеспечить зашифрованный обмен сообщениями между разными платформами. Но Apple предупреждает, что эта функция будет недоступной для всех пользователей iPhone, пишет Forbes.

Согласно заявлению компании Apple, пользователи iPhone смогут отправлять полностью защищенные RCS сообщения пользователям Android. Но проблема состоит в том, что не все владельцы iPhone смогут это делать. Все зависит от оператора связи. То есть если даже на iPhone установлено обновление, исправляющее проблему обмена зашифрованными сообщениями между платформами, не все смогут воспользоваться такой возможностью.

Например, при отправке сообщений в WhatsApp, оно всегда шифруется сквозным шифрованием. WhatsApp контролирует все "стороны" чата. Приложение гарантируют безопасность каждого сообщения и это шифрование никогда не исчезнет.

То же самое происходит, когда пользователи iPhone отправляют iMessage другим пользователям Apple. Каждое сообщение iMessage полностью зашифровано. Отправка сообщений другими способами невозможна. Если один из участников чата не использует iMessage на устройстве Apple, всплывающее окно становится зеленым, и становится ясно, что это текстовое сообщение или RCS сообщение

С Google Messages все сложнее. Если пользователи Android используют обновленную версию Google Messages, то RCS сообщения полностью зашифрованы. Но когда шифрование не работает, это не так очевидно. Пользователям нужно это проверять.

Внедрение Apple и Google полностью зашифрованных RCS сообщений зависит от операторов связи, а не от самих приложений. Шифрование встроено в протокол, а не применяется iMessage или Google Messages. В зависимости от того, к каким сотовым сетям подключен смартфон в данный момент, чат RCS между пользователем Android и пользователем iPhone может перейти от сквозного шифрования к его отсутствию.

Apple заявляет, что сквозное шифрование RCS сообщений в iMessage будет доступно не у всех IPhone, а только у тех, кто подключен к операторам связи, поддерживающим это шифрование.

Это означает, что когда полностью зашифрованные RCS сообщения станут доступны на этой неделе, пользователи iPhone и Android по-прежнему будут чувствовать себя в большей безопасности при использовании своих собственных защищенных экосистем.

Ожидается, что Apple выпустит iOS 26.5 со сквозным шифрованием RCS сообщений, веротяно, в начале этой недели. Будут представлены ряд обновлений, "направленных на улучшение производительности устройства, энергоэффективности и общей стабильности системы".

