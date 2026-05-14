Смартфон Samsung вибухнув на вулиці в Південній Кореї: про яку модель ідеться (фото)

Користувач телефону Samsung повідомив, що пристрій раптово почав диміти, сильно нагрівся, а потім вибухнув у власника в руці.

В інтернеті обговорюють смартфон Galaxy S24, випущений кілька років тому. Але не тому, що він отримав деякі з найкращих функцій Galaxy S26. Річ у тім, що цей смартфон вибухнув у руці у користувача в Південній Кореї, пише PhoneArena.

Нещодавно користувач соціальної мережі Reddit опублікував повідомлення про те, що його смартфон Galaxy S24 вибухнув. За словами користувача, телефон раптово почав диміти, сильно нагрівся, а потім вибухнув у нього в руці.

Можна подумати, що користувач використовував пристрій у дуже екстремальних умовах і міг проігнорувати попередження про перегрів, яке зазвичай відображається в разі перевищення допустимих температур. Але це не так, адже вибух стався, коли власник смартфона просто переглядав сторінки в інтернеті.

Користувач соціальної мережі Reddit опублікував повідомлення про те, що його смартфон Galaxy S24 вибухнув Фото: Reddit

Власник Samsun Galaxy S24 повідомив, що він не заряджав у цей час телефон, пристрій не падав і його не розкривали та раніше не ремонтували. На опублікованих фотографіях видно, що телефон повністю знищений.

Що спричинило вибух Galaxy S24?

Пожежна служба, яка прибула на місце події, виявила на місці сліди загоряння літій-іонної батареї. Представник компанії Samsung уже зв'язався з власником телефону, щоб прояснити ситуацію.

Найімовірніше, компанія забере смартфон для проведення експертизи, щоб точно встановити причину вибуху.

Пожежна служба, яка прибула на місце події, виявила на місці сліди загоряння літій-іонної батареї Фото: Reddit

Це не перший випадок вибуху смартфонів Samsung

На жаль, це не перший випадок, коли стає відомо про те, що смартфон серії Galaxy загоряється і вибухає. Аналогічний інцидент стався на початку цього року, коли Galaxy S25 Plus вибухнув під час зарядки. Під час розслідування компанія Samsung встановила, що вибух був викликаний зовнішнім впливом.

Як захистити свій смартфон від вибуху?

Інцидент із Galaxy S24 є поодиноким випадком на тлі мільйонів проданих смартфонів цієї моделі по всьому світу, які працюють нормально.

Проте, якщо ви хочете переконатися, що подібний інцидент не повториться з вашим телефоном, завжди використовуйте авторизовані зарядні пристрої. Під час заряджання навколо телефона має бути вільний простір. Також намагайтеся тримати телефон подалі від джерел тепла, таких як приладова панель автомобіля. Нарешті, негайно замініть батарею смартфона, якщо помітите будь-які фізичні пошкодження.

