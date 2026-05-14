Смартфон Samsung взорвался на улице в Южной Корее: о какой модели идет речь (фото)

В интернете обсуждают смартфон Galaxy S24, выпущенный пару лет назад. Но не потому, что он получил некоторые из лучших функций Galaxy S26. Дело в том, что этот смартфон взорвался в руке у пользователя в Южной Корее, пишет PhoneArena.

Недавно пользователь социальной сети Reddit опубликовал сообщение о том, что его смартфон Galaxy S24 взорвался. По словам пользователя, телефон внезапно начал дымить, сильно нагрелся, а затем взорвался у него в руке.

Можно подумать, что пользователь использовал устройство в очень экстремальных условиях и мог проигнорировать предупреждение о перегреве, которое обычно отображается при превышении допустимых температур. Но это не так, ведь взрыв произошел, когда владелец смартфона просто просматривал страницы в интернете.

Пользователь социальной сети Reddit опубликовал сообщение о том, что его смартфон Galaxy S24 взорвался Фото: Reddit

Владелец Samsun Galaxy S24 сообщил, что он не заряжал в это время телефон, устройство не падало и его не вскрывали и ранее не ремонтировали. На опубликованных фотографиях идно, что телефон полностью уничтожен.

Что вызвало взрыв Galaxy S24?

Пожарная служба, прибывшая на место происшествия, обнаружила на месте следы возгорания литий-ионной батареи. Представитель компании Samsung уже связался с владельцем телефона, чтобы прояснить ситуацию.

Скорее всего, компания заберет смартфон для проведения экспертизы, чтобы точно установить причину взрыва.

Пожарная служба, прибывшая на место происшествия, обнаружила на месте следы возгорания литий-ионной батареи Фото: Reddit

Это не первый случай взрыва смартфонов Samsung

К сожалению, это не первый случай, когда становится известно о том, что смартфон серии Galaxy загорается и взрывается. Аналогичный инцидент произошел в начале этого года, когда Galaxy S25 Plus взорвался во время зарядки. В ходе расследования компания Samsung установила, что взрыв был вызван внешним воздействием.

Как защитить свой смартфон от взрыва?

Инцидент с Galaxy S24 является единичным случаем на фоне миллионов проданных смартфонов этой модели по всему миру, которые работают нормально.

Тем не менее, если вы хотите убедиться, что подобный инцидент не повторится с вашим телефоном, всегда используйте авторизованные зарядные устройства. Во время зарядки вокруг телефона должно быть свободное пространство. Также старайтесь держать телефон подальше от источников тепла, таких как приборная панель автомобиля. Наконец, немедленно замените батарею смартфона, если заметите какие-либо физические повреждения.

Фокус уже писал о том, что названа дата презентации Samsung Unpacked и чего ждать от Fold Wide и умных очков Galaxy. Новые умные очки могут быть представлены одновременно с серией Galaxy Z.