Найпотужніші смартфони 2026 року: серія RedMagic 11S Pro отримала АКБ на 8000 мАг і розігнаний чипсет

Бренд RedMagic представив у Китаї ігрові смартфони 11S Pro і 11S Pro+. Новинки отримали розігнані флагманські процесори і просунуті системи охолодження.

Апарати пропонують точкові, але важливі поліпшення порівняно з базовою серією RedMagic 11, про докладні характеристики пристроїв пише GSMArena.

Обидві моделі побудовані на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Головні ядра процесора розігнані до 4,74 ГГц, що аналогічно ексклюзивній версії чипа в лінійці Samsung Galaxy S26. Базовий 11S Pro поставляється в єдиній конфігурації пам'яті — 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ сховища. Старший 11S Pro+ пропонує до 16 ГБ оперативної пам'яті новітнього стандарту LPDDR5X Ultra і накопичувач UFS 4.1 об'ємом до 1 ТБ.

RedMagic 11S Pro Фото: Redmagic

Автономність і подвійне охолодження

RedMagic 11S Pro оснащений збільшеним кремній-вуглецевим акумулятором на 8000 мАг з підтримкою 80-ватної дротової зарядки. Версія Pro+ отримала батарею на 7500 мАг, але зі швидшою дротовою зарядкою на 120 Вт і бездротовою на 80 Вт. Обидва смартфони підтримують функцію обхідної зарядки (Bypass charging) для захисту акумулятора від перегріву під час ігор.

Відео дня

Модель 11S Pro+ виділяється подвійною архітектурою відведення тепла: фізичний кулер, що обертається на швидкості 24 000 об/хв, працює у зв'язці з пульсуючою системою рідинного охолодження. Звичайний 11S Pro обходиться тільки вентилятором. Незважаючи на наявність відкритих повітропроводів, пристрої захищені від води за стандартом IPX8 і витримують занурення на глибину до трьох метрів.

RedMagic 11S Pro+ Фото: Redmagic

Дисплей без вирізів та ігрові фішки

Смартфони оснащені 6,85-дюймовими AMOLED-матрицями (панелі BOE X10) з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 144 Гц. Пікова яскравість досягає 2000 ніт. Під екраном заховані 16-мегапіксельна фронтальна камера і швидкий ультразвуковий сканер відбитків пальців. Основний блок камер включає сенсор на 50 Мп, ультраширококутний модуль на 50 Мп і макрооб'єктив на 2 Мп.

Для кіберспортсменів передбачені сенсорні плечові тригери з частотою опитування 520 Гц і класичний 3,5-мм аудіороз'єм. Працюють новинки під управлінням ОС Android 16 з фірмовою оболонкою RedMagic OS 11.5. Пристрої доступні у двох кольорах: Silver Wing (сріблястий) і Dark Night (чорний).

Ціни в Китаї:

RedMagic 11S Pro (12/256 ГБ) — 5 499 юанів (близько $807).

RedMagic 11S Pro+ (12/256 ГБ) — 6 199 юанів (близько $910).

RedMagic 11S Pro+ (16 ГБ / 1 ТБ) — 7 999 юанів (близько $1174).

Раніше повідомлялося, що потужний OnePlus Ace 7 розсекречено до релізу. У смартфона буде акумулятор на 9000 мАг і рекордний 240-герцевий дисплей.

Також Фокус писав, що бюджетні флагмани від Xiaomi вже близько. Смартфони Xiaomi 17T і Xiaomi 17T Pro позиціонуються як дешевша альтернатива Xiaomi 17.