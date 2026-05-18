Дисплей 240 Гц і акумулятор на 9000 мАг: потужний OnePlus Ace 7 розсекречено до релізу

OnePlus готує до виходу продуктивний смартфон Ace 7 з ємною батареєю і надшвидким екраном.

Очікується, що апарат дебютує на китайському ринку разом із флагманською моделлю OnePlus 16, пише портал Gizmochina.

За даними інсайдера Digital Chat Station, інженерний прототип майбутнього смартфона базується на топовому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Спереду встановлено плоский 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1.5K. Головною особливістю дисплея стане надвисока частота оновлення: базове значення — 185 Гц, проте в піку матриця зможе розганятися до 240 Гц.

Акумулятор ємністю 9000 мАг напевно забезпечить тривалу автономність навіть з настільки енергоємними компонентами. Заявлена підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. Примітно, що тестовий зразок смартфона оснащений вбудованим вентилятором для охолодження. Поки немає точної інформації про те, чи добереться кулер до фінальної роздрібної версії гаджета.

Дизайн попередньої моделі серії: OnePlus Ace 6 Ultra Фото: OnePlus

Оскільки лінійка Ace традиційно робить упор на швидкість і геймінг, новинка не отримає особливо просунутих камер. Торішня модель Ace 6 була оснащена скромною фронталкою на 16 Мп і подвійним основним блоком на 50 і 8 Мп. Аналітики очікують, що наступник збереже аналогічну конфігурацію лише з невеликими поліпшеннями сенсорів. Найімовірніше, OnePlus Ace 7 залишиться ексклюзивом для внутрішнього ринку Китаю.

