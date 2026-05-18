Дисплей 240 Гц и аккумулятор на 9000 мАч: мощный OnePlus Ace 7 рассекречен до релиза

OnePlus готовит к выходу производительный смартфон Ace 7 с емкой батареей и сверхбыстрым экраном.

Ожидается, что аппарат дебютирует на китайском рынке вместе с флагманской моделью OnePlus 16, пишет портал Gizmochina.

По данным инсайдера Digital Chat Station, инженерный прототип будущего смартфона базируется на топовом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Спереди установлен плоский 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K. Главной особенностью дисплея станет сверхвысокая частота обновления: базовое значение — 185 Гц, однако в пике матрица сможет разгоняться до 240 Гц.

Аккумулятор емкостью 9000 мАч наверняка обеспечит длительную автономность даже со столь энергоемкими компонентами. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Примечательно, что тестовый образец смартфона оснащен встроенным вентилятором для охлаждения. Пока нет точной информации о том, доберется ли кулер до финальной розничной версии гаджета.

Дизайн предыдущей модели серии: OnePlus Ace 6 Ultra Фото: OnePlus

Поскольку линейка Ace традиционно делает упор на скорость и гейминг, новинка не получит особенно продвинутых камер. Прошлогодняя модель Ace 6 была оснащена скромной фронталкой на 16 Мп и двойным основным блоком на 50 и 8 Мп. Аналитики ожидают, что преемник сохранит аналогичную конфигурацию лишь с небольшими улучшениями сенсоров. Скорее всего, OnePlus Ace 7 останется эксклюзивом для внутреннего рынка Китая.

