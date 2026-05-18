Самые мощные смартфоны 2026 года: серия RedMagic 11S Pro получила АКБ на 8000 мАч и разогнанный чипсет

Бренд RedMagic представил в Китае игровые смартфоны 11S Pro и 11S Pro+. Новинки получили разогнанные флагманские процессоры и продвинутые системы охлаждения.

Аппараты предлагают точечные, но важные улучшения по сравнению с базовой серией RedMagic 11, о подробных характеристиках устройств пишет GSMArena.

Обе модели построены на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Главные ядра процессора разогнаны до 4,74 ГГц, что аналогично эксклюзивной версии чипа в линейке Samsung Galaxy S26. Базовый 11S Pro поставляется в единственной конфигурации памяти — 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Старший 11S Pro+ предлагает до 16 ГБ оперативной памяти новейшего стандарта LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1 объемом до 1 ТБ.

RedMagic 11S Pro

Автономность и двойное охлаждение

RedMagic 11S Pro оснащен увеличенным кремний-углеродным аккумулятором на 8000 мАч с поддержкой 80-ваттной проводной зарядки. Версия Pro+ получила батарею на 7500 мАч, но с более быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной на 80 Вт. Оба смартфона поддерживают функцию обходной зарядки (Bypass charging) для защиты аккумулятора от перегрева во время игр.

Модель 11S Pro+ выделяется двойной архитектурой отвода тепла: физический кулер, вращающийся на скорости 24 000 об/мин, работает в связке с пульсирующей системой жидкостного охлаждения. Обычный 11S Pro обходится только вентилятором. Несмотря на наличие открытых воздуховодов, устройства защищены от воды по стандарту IPX8 и выдерживают погружения на глубину до трех метров.

RedMagic 11S Pro+

Дисплей без вырезов и игровые фишки

Смартфоны оснащены 6,85-дюймовыми AMOLED-матрицами (панели BOE X10) с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 2000 нит. Под экраном спрятаны 16-мегапиксельная фронтальная камера и быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Основной блок камер включает сенсор на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 50 Мп и макрообъектив на 2 Мп.

Для киберспортсменов предусмотрены сенсорные плечевые триггеры с частотой опроса 520 Гц и классический 3,5-мм аудиоразъем. Работают новинки под управлением ОС Android 16 с фирменной оболочкой RedMagic OS 11.5. Устройства доступны в двух цветах: Silver Wing (серебристый) и Dark Night (черный).

Цены в Китае:

RedMagic 11S Pro (12/256 ГБ) — 5 499 юаней (около $807).

RedMagic 11S Pro+ (12/256 ГБ) — 6 199 юаней (около $910).

RedMagic 11S Pro+ (16 ГБ / 1 ТБ) — 7 999 юаней (около $1174).

