Потужний Redmi K100 Pro з батареєю 9000 мАг наближається до релізу: що відомо про смартфон

Xiaomi готує до релізу нову флагманську лінійку смартфонів Redmi K100, яка вирізниться рекордною автономністю і передовим оснащенням.

Деталі про інженерні прототипи, включно з версією Pro з акумулятором на 9000 мАг і таємничою моделлю з 7-дюймовим екраном, повідомляє Gizchina з посиланням на авторитетного інсайдера Digital Chat Station.

Базовий Redmi K100 і версія Pro

Інженерний зразок Redmi K100 Pro проходить активне тестування з акумулятором ємністю близько 9000 мАг. Інсайдери відзначають, що виробник вивчає можливість установки ще більш об'ємних осередків, ретельно оцінюючи підсумкові габарити і вагу пристрою. Апарат базується на флагманському чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і підтримує 100-ватну дротову і бездротову зарядки.

Стандартна модель Redmi K100 (кодове ім'я Athens) також отримає серйозний апгрейд. Смартфон оснастять плоским 6,59-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1.5K, тим самим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 і батареєю на 8000 мАг. Важливим нововведенням стане поява бездротової зарядки, яку раніше ігнорували в базових моделях серії заради збереження низької ціни. Доповнять конфігурацію 200-Мп основна камера з телеоб'єктивом, 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців і захист корпусу за стандартом IP68/IP69.

Redmi K90 Pro Max (він же Poco F8 Ultra): ілюстративне фото Фото: Redmi

Ультимативний Redmi K100 Pro Max

Старший представник серії зробить ставку на чисту обчислювальну потужність. Серцем K100 Pro Max стане новітній 2-нанометровий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Телефон укомплектують передовою оперативною пам'яттю стандарту LPDDR6 об'ємом до 16 ГБ і надшвидким накопичувачем UFS 5.0 на 1 ТБ.

Фотоможливості представлені 200-мегапіксельним основним сенсором (оптичний формат 1/1,28 дюйма) і перископічним телеоб'єктивом на 50 Мп. Однак джерела підкреслюють, що головні інженерні зусилля Xiaomi зосереджені саме на бенчмарках, пропускній здатності пам'яті та якості дисплея, а не на алгоритмах зйомки.

7-дюймова модель і терміни виходу

Крім трьох основних апаратів, у розробці перебуває загадковий четвертий пристрій. Витоки приписують йому величезний 7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2K і акумулятор ємністю понад 10 000 мАг. Апаратною платформою може виступити 3-нанометровий чип від MediaTek (імовірно, Dimensity 9500 Plus) або процесор власної розробки Xiaomi — Xring O3. Точне комерційне позиціонування цього смартфона поки залишається невідомим.

Офіційна презентація лінійки Redmi K100 для китайського ринку намічена на жовтень 2026 року. На міжнародних ринках пристрої традиційно дебютують під іншим брендом — у першому кварталі 2027 року їхні глобальні версії вийдуть на ринок як смартфони POCO F9 Pro і POCO F9 Ultra.

