Мощный Redmi K100 Pro с батареей 9000 мАч близится к релизу: что известно про смартфон

Xiaomi готовит к релизу новую флагманскую линейку смартфонов Redmi K100, которая отличится рекордной автономностью и передовым оснащением.

Детали об инженерных прототипах, включая версию Pro с аккумулятором на 9000 мАч и таинственную модель с 7-дюймовым экраном, сообщает Gizchina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Базовый Redmi K100 и версия Pro

Инженерный образец Redmi K100 Pro проходит активное тестирование с аккумулятором емкостью около 9000 мАч. Инсайдеры отмечают, что производитель изучает возможность установки еще более объемных ячеек, тщательно оценивая итоговые габариты и вес устройства. Аппарат базируется на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и поддерживает 100-ваттную проводную и беспроводную зарядки.

Стандартная модель Redmi K100 (кодовое имя Athens) также получит серьезный апгрейд. Смартфон оснастят плоским 6,59-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, тем же процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 8000 мАч. Важным нововведением станет появление беспроводной зарядки, которая ранее игнорировалась в базовых моделях серии ради сохранения низкой цены. Дополнят конфигурацию 200-Мп основная камера с телеобъективом, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита корпуса по стандарту IP68/IP69.

Redmi K90 Pro Max (он же Poco F8 Ultra): иллюстративное фото

Ультимативный Redmi K100 Pro Max

Старший представитель серии сделает ставку на чистую вычислительную мощность. Сердцем K100 Pro Max станет новейший 2-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Телефон укомплектуют передовой оперативной памятью стандарта LPDDR6 объемом до 16 ГБ и сверхбыстрым накопителем UFS 5.0 на 1 ТБ.

Фотовозможности представлены 200-мегапиксельным основным сенсором (оптический формат 1/1,28 дюйма) и перископическим телеобъективом на 50 Мп. Однако источники подчеркивают, что главные инженерные усилия Xiaomi сосредоточены именно на бенчмарках, пропускной способности памяти и качестве дисплея, а не на алгоритмах съемки.

7-дюймовая модель и сроки выхода

Помимо трех основных аппаратов, в разработке находится загадочное четвертое устройство. Утечки приписывают ему огромный 7-дюймовый дисплей с разрешением 2K и аккумулятор емкостью свыше 10 000 мАч. Аппаратной платформой может выступить 3-нанометровый чип от MediaTek (вероятно, Dimensity 9500 Plus) или процессор собственной разработки Xiaomi — Xring O3. Точное коммерческое позиционирование этого смартфона пока остается неизвестным.

Официальная презентация линейки Redmi K100 для китайского рынка намечена на октябрь 2026 года. На международных рынках устройства традиционно дебютируют под другим брендом — в первом квартале 2027 года их глобальные версии выйдут на рынок как смартфоны POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra.

