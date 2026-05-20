7-дюймовий смартфон Xiaomi отримає акумулятор на 12000 мАг: що відомо про Redmi Turbo 6 Max

Xiaomi активно тестує інженерний прототип великого смартфона Redmi Turbo 6 Max. Майбутній пристрій оснастять 7-дюймовим екраном і рекордною батареєю на 12 000 мАг.

Інженери планують вивести автономність флагманських апаратів на принципово новий рівень, пише Gizchina з посиланням на дані авторитетного інсайдера Digital Chat Station.

Акумулятор нового типу

Головним проривом апарату стане однокоміркова кремній-вуглецева батарея ємністю 12 000 мАг. Раніше для досягнення подібних показників виробникам доводилося використовувати здвоєні елементи, що збільшувало товщину корпусу. Нова хімічна структура забезпечує високу щільність енергії, зберігаючи плоский профіль смартфона. За задумом інженерів, такий запас ємності змістить фокус користувача зі щоденної підзарядки на вимірювання автономності цілодобово.

Величезний дисплей і надійний корпус

Redmi Turbo 6 Max стане найбільшим смартфоном бренду в класичному форм-факторі. Пристрій отримає 7-дюймову матрицю з роздільною здатністю 2K, що видає відмінну різкість понад 340 ppi. Габарити не розраховані на комфортне використання однією рукою. Апарат створюється для поглинання медіаконтенту, ігор і роботи з документами.

Корпус телефону буде обрамлений металевою рамкою. Також заявлено максимальний ступінь захисту від води і пилу відразу за двома стандартами — IP68 і IP69. Це робить новинку вкрай стійкою до зовнішніх впливів.

Redmi Turbo 5 Max Фото: gizmochina.com

Флагманська продуктивність

За обчислювальну потужність відповідає топовий 3-нанометровий процесор лінійки MediaTek Dimensity 9-ї серії (ймовірно, флагманський Dimensity 9500 або його покращена версія). Під екраном розмістять сучасний 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців, який працює швидше і точніше оптичних аналогів. Офіційний реліз Redmi Turbo 6 Max очікується наприкінці 2026 або в першому кварталі 2027 року.

Стратегія Redmi

У 2026 році компанія Xiaomi вибудувала чітку ієрархію батарей у своїх смартфонах:

Флагманська серія K100 Pro на чипах Snapdragon обмежиться ємністю 9000 мАг .

на чипах Snapdragon обмежиться ємністю . Середньобюджетний Redmi Note 17 Pro Max отримає батарею на 10 000 мАг у зв'язці з процесором Dimensity 7500 (вихід намічений на літо 2026 року).

отримає батарею на у зв'язці з процесором Dimensity 7500 (вихід намічений на літо 2026 року). Ультимативний Turbo 6 Max очолить лінійку з рекордними 12 000 мАг.

