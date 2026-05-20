7-дюймовый смартфон Xiaomi получит аккумулятор на 12000 мАч: что известно про Redmi Turbo 6 Max

Xiaomi активно тестирует инженерный прототип крупного смартфона Redmi Turbo 6 Max. Будущее устройство оснастят 7-дюймовым экраном и рекордной батареей на 12 000 мАч.

Инженеры планируют вывести автономность флагманских аппаратов на принципиально новый уровень, пишет Gizchina со ссылкой на данные авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Аккумулятор нового типа

Главным прорывом аппарата станет одноячеечная кремний-углеродная батарея емкостью 12 000 мАч. Ранее для достижения подобных показателей производителям приходилось использовать сдвоенные элементы, что увеличивало толщину корпуса. Новая химическая структура обеспечивает высокую плотность энергии, сохраняя плоский профиль смартфона. По задумке инженеров, такой запас емкости сместит фокус пользователя с ежедневной подзарядки на измерение автономности сутками.

Відео дня

Огромный дисплей и надежный корпус

Redmi Turbo 6 Max станет самым большим смартфоном бренда в классическом форм-факторе. Устройство получит 7-дюймовую матрицу с разрешением 2K, выдающую отличную резкость свыше 340 ppi. Габариты не рассчитаны на комфортное использование одной рукой. Аппарат создается для поглощения медиаконтента, игр и работы с документами.

Корпус телефона будет обрамлен металлической рамкой. Также заявлена максимальная степень защиты от воды и пыли сразу по двум стандартам — IP68 и IP69. Это делает новинку крайне устойчивой к внешним воздействиям.

Redmi Turbo 5 Max Фото: gizmochina.com

Флагманская производительность

За вычислительную мощность отвечает топовый 3-нанометровый процессор линейки MediaTek Dimensity 9-й серии (вероятно, флагманский Dimensity 9500 или его улучшенная версия). Под экраном разместят современный 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который работает быстрее и точнее оптических аналогов. Официальный релиз Redmi Turbo 6 Max ожидается в конце 2026 или в первом квартале 2027 года.

Стратегия Redmi

В 2026 году компания Xiaomi выстроила четкую иерархию батарей в своих смартфонах:

Флагманская серия K100 Pro на чипах Snapdragon ограничится емкостью 9000 мАч .

на чипах Snapdragon ограничится емкостью . Среднебюджетный Redmi Note 17 Pro Max получит батарею на 10 000 мАч в связке с процессором Dimensity 7500 (выход намечен на лето 2026 года).

получит батарею на в связке с процессором Dimensity 7500 (выход намечен на лето 2026 года). Ультимативный Turbo 6 Max возглавит линейку с рекордными 12 000 мАч.

Ранее сообщалось, что новый смартфон Xiaomi превзошел других флагманов.

Также Фокус писал про недорогой, но отличный смартфон до 11 тысяч гривен.