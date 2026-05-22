Доступний Samsung Galaxy A27 показали в мережі: відомі характеристики та дизайн (фото)

Витік інформації про чохли для Galaxy A27 дає можливість отримати інформацію про зовнішній вигляд бюджетного пристрою, який вийде цього року.

Витік рендерів чохлів для Galaxy A27 повністю розкриває дизайн доступного смартфона Samsung. Телефон отримав значне оновлення: старий краплеподібний виріз замінений сучасним екраном з отвором для фронтальної камери, а рамки стали тоншими. Смартфон має потрійну задню камеру та батарею ємністю 5000 мАг. Бюджетний пристрій, ймовірно, буде випущено в другій половині року під управлінням фірмової оболонки One UI 8.5 на базі Android 16, пише Android Headlines.

Фото: Android Headlines

На початку цього 2026 року компанія Samsung випустила смартфони Galaxy A37 і Galaxy A57. Це пристрої в середньому ціновому сегменті. Тепер же виробник працює над оновленням моделей у більш доступному ціновому сегменті. Завдяки витоку інформації про чохли для Galaxy A27 від виробника DuxDucis, є чітке уявлення про дизайн нового бюджетного смартфона.

Рендери чохлів свідчать про те, що Samsung Galaxy A27 отримає значне оновлення зовнішнього вигляду порівняно зі старим Galaxy A26.

Samsung Galaxy A27 Фото: Android Headlines

Samsung нарешті відмовляється від застарілого краплеподібного вирізу для фронтальної камери на своєму бюджетному смартфоні. Компанія замінює його сучасним вирізом. Крім того, телефон має більш тонкі рамки навколо 6,7-дюймового екрана, включно з більш вузькою нижньою рамкою. Ці зміни надають пристрою більш привабливого вигляду, ніж у старої версії.

Якщо подивитися на бічну і задню панелі, то Galaxy A27 переймає дизайн дорожчих представників серії А. Наприклад, кнопки регулювання гучності і живлення розташовані на злегка піднятій частині бічної панелі.

На задній панелі розташована вертикальна потрійна камера, розміщена на невеликому виступі. Цікаво, що спалах повністю знаходиться за межами основного модуля камери.

Samsung Galaxy A27 Фото: Android Headlines

Попередні технічні характеристики вказують на високу продуктивність Samsung Galaxy A27. З чуток, товщина телефону становитиме всього 7,9 мм, але при цьому всередині буде розміщена батарея ємністю 5000 мАг. Також повідомляється про те, що смартфон підтримуватиме бездротову швидку зарядку потужністю 25 Вт.

З чуток, фронтальна камера також буде поліпшена і стане створювати більш чіткі зображення завдяки 12 мегапікселям. Очікується, що Samsung Galaxy A27 працюватиме під управлінням фірмової оболонки One UI 8.5 на базі Android 16. Повідомляється, що телефон надійде на ринок у чотирьох кольорах: чорному, синьому, зеленому і рожевому. Експерти очікують офіційного релізу бюджетного смартфона Samsung у другій половині 2026 року.

