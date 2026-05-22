Доступный Samsung Galaxy A27 показали в сети: известны характеристики и дизайн (фото)

Утечка информации о чехлах для Galaxy A27 дает возможность получить информацию о внешнем виде бюджетного устройства, которое выйдет в этом году.

Утечка рендеров чехлов для Galaxy A27 полностью раскрывает дизайн доступного смартфона Samsung. Телефон получил значительное обновление: старый каплевидный вырез заменен современным экраном с отверстием для фронтальной камеры, а рамки стали тоньше. Смартфон имеет тройную заднюю камеру и батарею емкостью 5000 мАч. Бюджетное устройство, вероятно, будет выпущено во второй половине года под управлением фирменной оболочки One UI 8.5 на базе Android 16, пишет Android Headlines.

Телефон Galaxy A27 получил значительное обновление Фото: Android Headlines

В начале этого 2026 года компания Samsung выпустила смартфоны Galaxy A37 и Galaxy A57. Это устройства в среднем ценовом сегменте. Теперь же производитель работает над обновлением моделей в более доступном ценовом сегменте. Благодаря утечке информации о чехлах для Galaxy A27 от производителя DuxDucis, есть четкое представление о дизайне нового бюджетного смартфона.

Рендеры чехлов свидетельствует о том, что Samsung Galaxy A27 получит значительное обновление внешнего вида по сравнению со старым Galaxy A26.

Samsung Galaxy A27 Фото: Android Headlines

Samsung наконец-то отказывается от устаревшего каплевидного выреза для фронтальной камеры на своем бюджетном смартфоне. Компания заменяет его современным вырезом. Кроме того, телефон имеет более тонкие рамки вокруг 6,7-дюймового экрана, включая более узкую нижнюю рамку. Эти изменения придают устройству более привлекательный вид, чем у старой версии.

Если посмотреть на боковую и заднюю панели, то Galaxy A27 перенимает дизайн более дорогих представителей серии А. Например, кнопки регулировки громкости и питания расположены на слегка приподнятой части боковой панели.

На задней панели расположена вертикальная тройная камера, размещенная на небольшом выступе. Интересно, что вспышка полностью находится за пределами основного модуля камеры.

Samsung Galaxy A27 Фото: Android Headlines

Предварительные технические характеристики указывают на высокую производительность Samsung Galaxy A27. По слухам, толщина телефона составит всего 7,9 мм, но при этом внутри будет размещена батарея емкостью 5000 мАч. Также сообщается о том, что смартфон будет поддерживать беспроводную быструю зарядку мощностью 25 Вт.

По слухам, фронтальная камера также будет улучшена и станет создавать более четкие изображения благодаря 12 мегапикселям. Ожидается, что Samsung Galaxy A27 будет работать под управлением под управлением фирменной оболочки One UI 8.5 на базе Android 16. Сообщается, что телефон поступит на рынок в четырех цветах: черном, синем, зеленом и розовом. Эксперты ожидают официального релиза бюджетного смартфона Samsung во второй половине 2026 года.

