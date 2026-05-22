Батарея 7000 мАч, AMOLED-экран, зарядка за минуты: первые впечатления от Oppo Find X9s (фото)

OPPO Find X9s представялет собой флагманский смартфон в относительно компактном формате. Он оснащен отличным экраном, работает очень быстро. 1,5 дня может работать на одном заряде

Флагманский смартфон Oppo Find X9s должен поступить в продажу до конца мая. Эксперты использовали Oppo Find X9s в течение недели и поделились своими впечатлениями до официального релиза, пишет Gizmochina.

Oppo Find X9s: характеристики

AMOLED-экран диагональю 6,59 дюймов, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3600 нит.

Процессор: MediaTek Dimensity 9500s.

Система из трех основных камер на 50 Мп, фронтальная камера на 32 Мп.

Батарея емкостью 7025 мАч, проводная зарядка мощностью 80 Вт.

Защита от воды и пыли IP66, IP68 і IP69.

Операционная система: Android 16.

Оперативная память: 12 ГБ.

Встроенная память: 256 ГБ и 512 ГБ.

Oppo Find X9s: первое впечатление

Первое, что бросается в глаза, — это форм-фактор. Устройство интегрирует внушительную батарею емкостью 7025 мАч в тонкий корпус толщиной 7,99 мм без обычных недостатков в эргономике или весе. При весе 202 грамма смартфон кажется хорошо сбалансированным.

Oppo Find X9s: очень симметричный экран

Смартфон оснащен 6,59-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем. Что сразу бросается в глаза, так это ультратонкие рамки толщиной 1,15 мм со всех четырех сторон. Благодаря полной симметрии, экран кажется практически безграничным при прокрутке медиафайлов. Он обеспечивает четкое изображение и исключительный комфорт для глаз при слабом освещении.

Для разблокировки используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который работает мгновенно, даже если ваши пальцы слегка влажные или жирные. Телефон имеет тройную защиту IP66, IP68 и IP69 от влаги и пыли.

Oppo Find X9s: производительный процессор

Работу смартфона обеспечивает мощный чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Он работает очень быстро. Приложения открываются мгновенно.

Даже во время интенсивного использования и загрузки гигабайтов данных телефон остается удивительно холодным.

Oppo Find X9s: кнопка Snap Key

Одна из функций телефона, которая понравится многим, — это кнопка Snap Key на левом краю смартфона. По умолчанию она связана с центром Oppo AI Mind Space. Быстрое короткое нажатие позволяет мгновенно сделать снимок экрана, длительное нажатие — отправить голосовую заметку, а двойное нажатие открывает сохраненные файлы. Можно полностью настроить кнопку так, чтобы она запускала фонарик, скриншоты или приложения для перевода.

Oppo Find X9s: камера

В этом смартфоне вы получаете флагманскую основную тройную камеру с разрешением 50 Мп, разработанную совместно с Hasselblad.

Основной модуль: Sony LYT-700 (1/1.56″, f/1.8);

Сверхшироугольная камера: Samsung JN5 (1/2.75″, f/2.0);

Перископический телеобъектив с 3-кратным зумом: Sony LYT-600 (1/1.95″, f/2.6).

Наличие 50-мегапиксельного сенсора высокого разрешения на всех трех объективах означает, что цветовой профиль и уровень детализации остаются идеально стабильными независимо от того, что вы снимаете. Фотографии получаются очень четкими.

Фронтальная камера на 32 Мп также показала себя хорошо.

Смартфон поддерживает видеосъемку в формате 4K 60 кадров в секунду, есть стабилизация камеры. Одной из особенностей телефона является возможность плавного переключения между фронтальной и основной камерами во время записи видео.

Oppo Find X9s: батарея и длительность автономной работы

За неделю тестирования в смешанном режиме батарея смартфона легко работала на одном заряде 1,5 дня. Проводная зарядка мощностью 80 Вт заряжает его за считанные минуты.

Oppo Find X9s: цена

Смартфон Oppo Find X9s за неделю тестирования доказал свою высокую практичность как субфлагманское устройство, сочетающее длительную автономную работу, универсальную систему камер, мощную батарею и процессор.

По предварительным данным после старта продаж, который состоится до конца мая, смартфон в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ будет стоить примерно 830 долларов и 940 долларов соответственно. По текущему курсу это примерно 36 700 гривен и примерно 41 500 гривен.

