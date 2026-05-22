Батарея 7000 мАг, AMOLED-екран, зарядка за хвилини: перші враження від Oppo Find X9s (фото)

OPPO Find X9s представляє собою флагманський смартфон у відносно компактному форматі. Він оснащений відмінним екраном, працює дуже швидко. 1,5 дня може працювати на одному заряді

Флагманський смартфон Oppo Find X9s має надійти в продаж до кінця травня. Експерти використовували Oppo Find X9s протягом тижня і поділилися своїми враженнями до офіційного релізу, пише Gizmochina.

Oppo Find X9s: характеристики

AMOLED-екран діагоналлю 6,59 дюймів, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 3600 ніт.

Процесор: MediaTek Dimensity 9500s.

Система з трьох основних камер на 50 Мп, фронтальна камера на 32 Мп.

Батарея ємністю 7025 мАг, дротова зарядка потужністю 80 Вт.

Захист від води і пилу IP66, IP68 і IP69.

Операційна система: Android 16.

Оперативна пам'ять: 12 ГБ.

Вбудована пам'ять: 256 ГБ і 512 ГБ.

Oppo Find X9s

Oppo Find X9s: перше враження

Перше, що кидається в очі, — це форм-фактор. Пристрій інтегрує значну батарею ємністю 7025 мАг у тонкий корпус завтовшки 7,99 мм без звичайних недоліків в ергономіці або вазі. При вазі 202 грами смартфон здається добре збалансованим.

Oppo Find X9s: дуже симетричний екран

Смартфон оснащений 6,59-дюймовим LTPS AMOLED-дисплеєм. Що одразу впадає в око, то це ультратонкі рамки товщиною 1,15 мм з усіх чотирьох сторін. Завдяки повній симетрії, екран здається практично безмежним при прокручуванні медіафайлів. Він забезпечує чітке зображення і винятковий комфорт для очей при слабкому освітленні.

Для розблокування використовується ультразвуковий сканер відбитків пальців, який працює миттєво, навіть якщо ваші пальці злегка вологі або жирні. Телефон має потрійний захист IP66, IP68 та IP69 від вологи та пилу.

Oppo Find X9s

Oppo Find X9s: продуктивний процесор

Роботу смартфона забезпечує потужний чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Він працює дуже швидко. Додатки відкриваються миттєво.

Навіть під час інтенсивного використання та завантаження гігабайтів даних телефон залишається напрочуд холодним.

Oppo Find X9s: кнопка Snap Key

Одна з функцій телефону, яка сподобається багатьом, — це кнопка Snap Key на лівому краю смартфона. За замовчуванням вона пов'язана з центром Oppo AI Mind Space. Швидке коротке натискання дає змогу миттєво зробити знімок екрана, тривале натискання — відправити голосову замітку, а подвійне натискання відкриває збережені файли. Можна повністю налаштувати кнопку так, щоб вона запускала ліхтарик, скріншоти або додатки для перекладу.

Oppo Find X9s: камера

У цьому смартфоні ви отримуєте флагманську основну потрійну камеру з роздільною здатністю 50 Мп, розроблену спільно з Hasselblad.

Основний модуль: Sony LYT-700 (1/1.56″, f/1.8);

Надширококутна камера: Samsung JN5 (1/2.75″, f/2.0);

Перископічний телеоб'єктив з 3-кратним зумом: Sony LYT-600 (1/1.95″, f/2.6).

Наявність 50-мегапіксельного сенсора високої роздільної здатності на всіх трьох об'єктивах означає, що колірний профіль і рівень деталізації залишаються ідеально стабільними незалежно від того, що ви знімаєте. Фотографії виходять дуже чіткими.

Фронтальна камера на 32 Мп також показала себе добре.

Смартфон підтримує відеозйомку у форматі 4K 60 кадрів за секунду, є стабілізація камери. Однією з особливостей телефону є можливість плавного перемикання між фронтальною та основною камерами під час запису відео.

Oppo Find X9s: батарея і тривалість автономної роботи

За тиждень тестування в змішаному режимі батарея смартфона легко працювала на одному заряді 1,5 дня. Провідна зарядка потужністю 80 Вт заряджає його за лічені хвилини.

Oppo Find X9s: ціна

Смартфон Oppo Find X9s за тиждень тестування довів свою високу практичність як субфлагманський пристрій, що поєднує тривалу автономну роботу, універсальну систему камер, потужну батарею і процесор.

За попередніми даними після старту продажів, який відбудеться до кінця травня, смартфон у конфігураціях 12 ГБ + 256 ГБ та 12 ГБ + 512 ГБ коштуватиме приблизно 830 доларів та 940 доларів відповідно. За поточним курсом це приблизно 36 700 гривень і приблизно 41 500 гривень.

