Представлено Honor Win Turbo: батарея на 10 000 мАг, яскравість 8000 ніт і захист IP69K (фото)

Honor представила в Китаї новий смартфон Win Turbo, головною фішкою якого стала значна ємність акумулятора в 10 000 мАг.

Незважаючи на такий запас енергії, виробникові вдалося зберегти товщину корпусу на рівні 7,98 мм при вазі 216 грамів. Новинка орієнтована на користувачів, яким важлива тривала автономність і висока міцність пристрою, пише Gizmochina.

Гаджет оснащений 6,79-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2640x1200 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц і оснащений технологією Oasis Eye Protection для зниження навантаження на зір. Рекордною характеристикою стала пікова яскравість, що досягає 8000 ніт, а частота ШІМ-регулювання становить 3840 Гц.

Відмінною рисою серії стала екстремальна зносостійкість. Смартфон сертифікований за стандартами IP66, IP68, IP69 і IP69K. Це забезпечує захист не тільки від глибокого занурення у воду, а й від впливу струменів води під високим тиском і температурою. Апарат також пройшов перевірку на падіння та удари, отримавши п'ятизірковий рейтинг SGS.

Усередині встановлено процесор MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition, що працює в парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1. Обсяг пам'яті може досягати 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ ПЗП. Для стабільної роботи під навантаженням передбачена ефективна система рідинного охолодження площею 40 000 кв. мм.

Кольори Honor Win Turbo Фото: Honor

Акумулятор на 10 000 мАг виготовлений за кремній-вуглецевою технологією Qinghai Lake. За заявами Honor, одного заряду вистачає на 14,2 години активних ігор або 22 години відтворення коротких відео. Підтримується дротова зарядка потужністю 80 Вт і реверсивна зарядка для інших аксесуарів на 27 Вт.

Система камер включає в себе 50-мегапіксельний основний сенсор з підтримкою оптичної стабілізації (OIS) і 5-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери становить 16 Мп.

Смартфон працює на оболонці MagicOS 10 (на базі Android 16). Серед додаткових особливостей — ШІ-чіп C1+ для поліпшення якості зв'язку в місцях зі слабким покриттям (ліфти, паркування), стереодинаміки і вбудований в екран сканер відбитків пальців. Пристрій доступний у трьох кольорах: "Fast Gameplay", "Win by Choice" і "Blue Fearless".

Ціни на внутрішньому ринку Китаю:

12/256 ГБ — 3299 юанів (близько $486).

12/512 ГБ — 3599 юанів (близько $530).

16/512 ГБ — 4199 юанів (близько $619).

