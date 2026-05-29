Представлен Honor Win Turbo: батарея на 10 000 мАч, яркость 8000 нит и защита IP69K (фото)

Honor представила в Китае новый смартфон Win Turbo, главной фишкой которого стала внушительная емкость аккумулятора в 10 000 мАч.

Несмотря на такой запас энергии, производителю удалось сохранить толщину корпуса на уровне 7,98 мм при весе 216 граммов. Новинка ориентирована на пользователей, которым важна длительная автономность и высокая прочность устройства, пишет Gizmochina.

Гаджет оснащен 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640x1200 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и оснащен технологией Oasis Eye Protection для снижения нагрузки на зрение. Рекордной характеристикой стала пиковая яркость, достигающая 8000 нит, а частота ШИМ-регулирования составляет 3840 Гц.

Отличительной чертой серии стала экстремальная износостойкость. Смартфон сертифицирован по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Это обеспечивает защиту не только от глубокого погружения в воду, но и от воздействия струй воды под высоким давлением и температурой. Аппарат также прошел проверку на падения и удары, получив пятизвездочный рейтинг SGS.

Відео дня

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Объем памяти может достигать 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Для стабильной работы под нагрузкой предусмотрена эффективная система жидкостного охлаждения площадью 40 000 кв. мм.

Цвета Honor Win Turbo Фото: Honor

Аккумулятор на 10 000 мАч изготовлен по кремний-углеродной технологии Qinghai Lake. По заявлениям Honor, одного заряда хватает на 14,2 часа активных игр или 22 часа воспроизведения коротких видео. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и реверсивная зарядка для других аксессуаров на 27 Вт.

Система камер включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с поддержкой оптической стабилизации (OIS) и 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Смартфон работает на оболочке MagicOS 10 (на базе Android 16). Среди дополнительных особенностей — ИИ-чип C1+ для улучшения качества связи в местах со слабым покрытием (лифты, парковки), стереодинамики и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Устройство доступно в трех расцветках: "Fast Gameplay", "Win by Choice" и "Blue Fearless".

Цены на внутреннем рынке Китая:

12/256 ГБ — 3299 юаней (около $486).

12/512 ГБ — 3599 юаней (около $530).

16/512 ГБ — 4199 юаней (около $619).

Ранее сообщалось про более дешевый флагман с отличными параметрами: обзор Xiaomi 17T.