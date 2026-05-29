Более дешевый флагман с отличными параметрами: раскрыты результаты тестов Xiaomi 17T (фото)

Компания Xiaomi недавно выпустила смартфон Xiaomi 17T, который позиционируется как более доступная версия флагмана Xiaomi 17.

Смартфоны Xiaomi серии T, как правило, предлагают характеристики флагманского уровня в большинстве аспектов, однако стоят дешевле, чем премиальные модели. Первыми результатами тестирования Xiaomi 17T поделились эксперты портала GSMArena.

Характеристики Xiaomi 17T

Субфлагман Xiaomi 17T предлагает следующие параметры:

габариты — 157,6x75,2x8,2 мм;

вес — 200 г;

дисплей — 6,59-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 3840 Гц ШИМ, Dolby Vision, HDR10+, 3500 нит, 1268x2756;

процессор — Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 нм);

память: 256/12 ГБ, 512/12 ГБ;

ОС/ПО — Android 16, HyperOS 3;

камеры — основная 50 МП, телеобъектив 50 МП, ультраширокоугольная 13 МП, фронтальная 32 МП;

аккумулятор — 6500 мАч;

подключения — 5G, eSIM, Wi-Fi 6e, BT 6.0, NFC, инфракрасный порт.

Дизайн и комплектация

Комплектация Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Xiaomi 17T поставляется в типичной для Xiaomi двухсекционной белой картонной коробке в вместе с зарядным устройством мощностью 67 Вт. В комплект также входит полупрозрачный чехол из ТПУ.

Несмотря на то, что копус Xiaomi 17T изготовлен из пластика, он достаточно прочный и не прогибается. Смартфон имеет класс защиты от влаги IP68 и способен выдерживать погружение в пресную воду на глубину до 3 метров на срок до 30 минут. Передняя и задние панели также покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Цвета Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

В целом в дизайне Xiaomi 17T нет ничего особенного. Эксперты отметили лишь достаточно тонкие рамки вокруг дисплея и достаточно быстрый сканер отпечатков пальцев оптического типа, расположенный под экраном.

Дисплей

Дисплей Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

6,59-дюймовый AMOLED-дисплей Xiaomi 17T имеет достаточно высокое разрешение дисплея 2756 x 1268 пикселей и 12-битную глубину цвета. Устройство сертифицировано как для Dolby Vision, так и для HDR10+. Он также имеет самую высокую возможную сертификацию Google Widevine L1 DRM, что позволяет таким сервисам, как Netflix, предлагать потоки FullHD.

Xiaomi утверждает, что Xiaomi 17T способен достигать пиковой яркости 3500 нит. В ходе тестирования смартфон показал около 3358 нит в окне 10%. Однако стоит учитывать, что Xiaomi по-своему регулирует яркость, поэтому не все стандартизированные измерения дают полную картину. Например, при ручной настройке яркости на максимум привело к яркости чуть менее 600 нит, чего недостаточно для использования на солнце.

Дисплей Xiaomi 17T также обещает частоту обновления 120 Гц с возможностью переключаться на 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. По умолчанию частота автоматически переключается до 120 Гц во время взаимодействия с дисплеем и снижается до 60 Гц, когда на экране ничего не происходит.

Аккумулятор

Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Xiaomi 17T оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч. В стандартизированном тестировании он выдержал более 17 часов активного использования, что более чем достаточно для пользования смартфоном в течение 1-2 дней.

Что касается зарядки, Xiaomi 17T зарядился от 1% до 31% за 15 минут, а затем до 55% за 30 минут. Полная зарядка заняла ровно час. Есть возможность установить ограничение зарядки на 80% или режим умной зарядки, когда телефон снова останавливается на 80% заряда, а затем самостоятельно решает, когда заряжаться до 100%. Беспроводной зарядки нет.

Звук

Xiaomi 17T имеет гибридную стереосистему с усиленным динамиком. По словам экспертов, во время тестирования смартфон выдал достаточно громкий и чистый звук. Искажений в высоких частотах было достаточно мало.

Телефон предлагает полнофункциональный графический эквалайзер с пресетами, а также выбор между двумя звуковыми процессорами — Dolby Atmos и Xiaomi Sound. Кроме того, есть переключатель "Захватывающий звук".

Производительность

MediaTek Dimensity 8500-Ultra не является флагманским чипсетом, однако он все еще достаточно мощный. Этот чип анонсирован только в первом квартале 2026 года и основан на эффективном 4-нм производственном процессе TSMC N4P.

Чипсет работает в паре с четырехканальной быстрой оперативной памятью LPDDR5X 9600 Мбит/с и быстрым хранилищем UFS 4.1. Смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти или 512 ГБ хранилища.

Xiaomi 17T набрал 1728 баллов в одноядерном тесте на GeekBench 6 и 6607 баллов в многоядерном. На AnTuTu 10 смартфон получил 1640834 баллов, что фактически ставит его в один ряд с Poco X8 Pro и Xiaomi 15T.

Эксперты также отметили, что Dimensity 8500 Ultra прекрасно справляется с охлаждением. Хотя поверхность смартфона немного нагревается, чипсет сохраняет большую часть своей производительности даже в сложных условиях.

Камера

Камера Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Xiaomi 17T имеет следующий набор камер:

широкоугольная (основная) — 50 МП Light Fusion 800 (OmniVision OVX8000, вероятно OV50E, 1/1.55", 1.0 мкм-2.0 мкм); 23 мм, f/1.7, OIS, многонаправленный PDAF (9 см — ∞); видеозапись 4K60;

телеобъектив — 50 МП Samsung JN5 (S5KJN5, 1/2.76", 0.64 мкм-1.28 мкм); 115 мм, f/3.0, OIS, многонаправленный PDAF (28 см — ∞); 4K60;

ультраширокоугольная — 13 МП (12 МП эффективных) OmniVision OV13B (1/3.0", 1.12 мкм); 15 мм, f/2.2, фиксированный фокус; 4K30/1080p60;

фронтальная — 32 МП Samsung KDS (S5KKDS, вероятно, вариация S5KKD1, 1/3.42", 0.64 мкм-1.28 мкм); 21 мм, f/2.2, фиксированный фокус; 4K30/1080p60.

Тесты показали, что качество снимков на Xiaomi 17T примерно такое же, как на Xiaomi 17T Pro, возможно, даже немного лучше в некоторых моментах. При дневном свете основная камера делает отличные фото с высокой контрастностью и яркими цветами при 1x и 2x. Фото ночью также были отличными при 1x и неплохими при 2x.

Эксперты также отметили, что телеобъектив стал существенным обновлением для обычной модели T. Он показал хорошие результаты при 5x и удовлетворительные при 10x. Ультраширокоугольный объектив немного менее увлекательный, но тоже неплохой за свои деньги. Фронтальная камера также могла бы быть лучше.

Видео, снятое на Xiaomi 17T

Xiaomi 17T может записывать видео с разрешением до 4K60 на основную и телеобъективную камеры, поддерживает съемку HDR10+. Качество съемки на основной и телеобъективных камерах было отличным, как при хорошем освещении, так и ночью. Стабилизация тоже в целом хорошая.

Итоги

Преимущества Xiaomi 17T:

AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+;

длительное время работы от аккумулятора;

мощные камеры с 5x телеобъективом;

надежная сборка со стандартом IP68 и защитой Gorilla Glass 7i;

стереодинамики;

широкий набор функций подключения, включая ИК-передатчик.

Недостатки Xiaomi 17T:

мощность зарядки всего 67 Вт;

пластиковая рамка;

фронтальной камере не хватает автофокуса;

переключение частоты обновления требует доработки.

Цена в Украине:

Xiaomi 17T 12/256GB — 27 499 грн.

