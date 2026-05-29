Дешевший флагман з чудовими параметрами: розкрито результати тестів Xiaomi 17T (фото)

Компанія Xiaomi нещодавно випустила смартфон Xiaomi 17T, який позиціонується як доступніша версія флагмана Xiaomi 17.

Смартфони Xiaomi серії T, як правило, пропонують характеристики флагманського рівня в більшості аспектів, однак коштують дешевше, ніж преміальні моделі. Першими результатами тестування Xiaomi 17T поділились експерти порталу GSMArena.

Характеристики Xiaomi 17T

Субфлагман Xiaomi 17T пропонує наступні параметри:

габарити — 157,6x75,2x8,2 мм;

вага — 200 г;

дисплей — 6,59-дюймовий AMOLED, 120 Гц, 3840 Гц ШІМ, Dolby Vision, HDR10+, 3500 ніт, 1268x2756;

процесор — Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 нм);

пам'ять: 256/12 ГБ, 512/12 ГБ;

ОС/ПЗ — Android 16, HyperOS 3;

камери — основна 50 МП, телеоб'єктив 50 МП, ультраширококутна 13 МП, фронтальна 32 МП;

акумулятор — 6500 мАг;

підключення — 5G, eSIM, Wi-Fi 6e, BT 6.0, NFC, іфрачервоний порт.

Дизайн та комплектація

Комплектація Xiaomi 17T

Xiaomi 17T постачається у типовій для Xiaomi двосекційній білій картонній коробці в разом із зарядним пристроєм потужністю 67 Вт. В комплект також входить напівпрозорий чохол з ТПУ.

Попри те, що копус Xiaomi 17T виготовлений з пластику, він досить міцний та не прогинається. Смартфон має клас захисту від вологи IP68 та здатен витримувати занурення у прісну воду на глибину до 3 метрів на термін до 30 хвилин. Передня та задні панелі також покриті захисним склом Gorilla Glass 7i.

Кольори Xiaomi 17T

Загалом в дизайні Xiaomi 17T немає нічого особливого. Експерти відзначили лише досить тонкі рамки навколо дисплея та досить швидкий сканер відбитків пальців оптичного типу, розташований під екраном.

Дисплей

Дисплей Xiaomi 17T

6,59-дюймовий AMOLED-дисплей Xiaomi 17T має досить високу роздільну здатність дисплея 2756 x 1268 пікселів та 12-бітну глибину кольору. Пристрій сертифікований як для Dolby Vision, так і для HDR10+. Він також має найвищу можливу сертифікацію Google Widevine L1 DRM, що дозволяє таким сервісам, як Netflix, пропонувати потоки FullHD.

Xiaomi стверджує, що Xiaomi 17T здатен досягати пікової яскравості 3500 ніт. В ході тестування смартфон показав близько 3358 ніт у вікні 10%. Проте варто враховувати, що Xiaomi по-своєму регулює яскравість, тому не всі стандартизовані вимірювання дають повну картину. Наприклад, при ручне налаштування яскравості на максимум призвело до яскравості трохи менше 600 ніт, чого недостатньо для використання на сонці.

Дисплей Xiaomi 17T також обіцяє частоту оновлення 120 Гц з можливістю переключатись на 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц та 120 Гц. За замовчуванням частота автоматично перемикається до 120 Гц під час взаємодії з дисплеєм і знижується до 60 Гц, коли на екрані нічого не відбувається.

Акумулятор

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6000 мАг. У стандартизованому тестуванні він витримав понад 17 годин активного використання, що більш ніж достатньо для користування смартфоном впродовж 1-2 днів.

Що стосується зарядки, Xiaomi 17T зарядився від 1% до 31% за 15 хвилин, а потім до 55% за 30 хвилин. Повна зарядка зайняла рівно годину. Є можливість встановити обмеження зарядки на 80% або режим розумного заряджання, коли телефон знову зупиняється на 80% заряду, а потім самостійно вирішує, коли заряджатися до 100%. Бездротової зарядки немає.

Звук

Xiaomi 17T має гібридну стереосистему з підсиленим динаміком. За словами експертів, під час тестування смартфон видав досить гучний та чистий звук. Спотворень у високих частотах було досить мало.

Телефон пропонує повнофункціональний графічний еквалайзер із пресетами, а також вибір між двома звуковими процесорами — Dolby Atmos та Xiaomi Sound. Окрім того, є перемикач «Захопливий звук».

Продуктивність

MediaTek Dimensity 8500-Ultra не є флагманським чипсетом, проте він все ще досить потужний. Цей чип анонсований лише у першому кварталі 2026 року та заснований на ефективному 4-нм виробничому процесі TSMC N4P.

Чипсет працює в парі з чотириканальною швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5X 9600 Мбіт/с та швидким сховищем UFS 4.1. Смартфон має 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті або 512 ГБ сховища.

Xiaomi 17T набрав 1728 балів у одноядерному тесті на GeekBench 6 та 6607 балів у багатоядерному. На AnTuTu 10 смартфон отримав 1640834 балів, що фактично ставить його в один ряд з Poco X8 Pro та Xiaomi 15T.

Експерти також зауважили, що Dimensity 8500 Ultra чудово справляється з охолодженням. Хоча поверхня смартфона трохи нагрівається, чипсет зберігає більшу частину своєї продуктивності навіть у складних умовах.

Камера

Камера Xiaomi 17T

Xiaomi 17T має наступний набір камер:

ширококутна (основна) — 50 МП Light Fusion 800 (OmniVision OVX8000, ймовірно OV50E, 1/1.55", 1.0 мкм-2.0 мкм); 23 мм, f/1.7, OIS, багатонаправлений PDAF (9 см — ∞); відеозапис 4K60;

телеоб'єктив — 50 МП Samsung JN5 (S5KJN5, 1/2.76", 0.64 мкм-1.28 мкм); 115 мм, f/3.0, OIS, багатонаправлений PDAF (28 см — ∞); 4K60;

ультраширококутна — 13 МП (12 МП ефективних) OmniVision OV13B (1/3.0", 1.12 мкм); 15 мм, f/2.2, фіксований фокус; 4K30/1080p60;

фронтальна — 32 МП Samsung KDS (S5KKDS, ймовірно, варіація S5KKD1, 1/3.42", 0.64 мкм-1.28 мкм); 21 мм, f/2.2, фіксований фокус; 4K30/1080p60.

Тести показали, що якість знімків на Xiaomi 17T приблизно така сама, як на Xiaomi 17T Pro, можливо, навіть трохи краща в деяких моментах. При денному світлі основна камера робить чудові фото з високою контрастністю та яскравими кольорами при 1x та 2x. Фото вночі також були відмінними при 1x та непоганими при 2x.

Експерти також зазначили, що телеоб'єктив став суттєвим оновленням для звичайної моделі T. Він показав хороші результати при 5x та задовільні при 10x. Ультраширококутний об'єктив трохи менш захопливий, але теж непоганий за свої гроші. Фронтальна камера також могла б бути кращою.

Відео, зняте на Xiaomi 17T

Xiaomi 17T може записувати відео з роздільною здатністю до 4K60 на основну та телеоб'єктивну камери, підтримує зйомку HDR10+. Якість зйомки на основній та телеоб'єктивних камерах була чудовою, як за хорошого освітлення, так і вночі. Стабілізація теж загалом хороша.

Підсумки

Переваги Xiaomi 17T:

AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та HDR10+;

тривалий час роботи від акумулятора;

потужні камери з 5x телеоб'єктивом;

надійна збірка зі стандартом IP68 та захистом Gorilla Glass 7i;

стереодинаміки;

широкий набір функцій підключення, включаючи ІЧ-передавач.

Недоліки Xiaomi 17T:

потужність зарядки лише 67 Вт;

пластикова рамка;

фронтальній камері бракує автофокусу;

перемикання частоти оновлення потребує доопрацювання.

Ціна в Україні:

Xiaomi 17T 12/256GB — 27 499 грн.

