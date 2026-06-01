HyperOS 3.1 для смартфонів Xiaomi вже тут: названо 40 моделей, які отримали оновлення (фото)
Xiaomi почала міжнародне розгортання прошивки HyperOS 3.1. Найпопулярніші смартфони бренду увійшли до списку претендентів.
Глобальний реліз охоплює не тільки флагмани, а й безліч телефонів середнього та бюджетного класів, пише Gizmochina.
HyperOS 3.1: список підтримуваних моделей
Бренд Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Mix Flip
Бренд Redmi
- Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Redmi Note 15 Pro 5G
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 15C 5G
- Redmi 13
Бренд Poco
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X8 Pro Max
- Poco X8 Pro
- Poco X7 Pro
- Poco X7
- Poco M8 5G
- Poco M7
- Poco M6 Pro
- Poco M6
Нюанси поширення і як встановити апдейт
Випуск нової версії ПЗ відбувається поетапно. Частина зазначених оновлень уже має статус публічного релізу і доступна для скачування через Налаштування. Щоб перевірити наявність, достатньо перейти в розділ "Про телефон" > натиснути на логотип HyperOS.
Що примітно, в переліку поки відсутній Poco F7 — напевно, збірка для цієї моделі ще проходить тестування. Деякі апарати поки залишаються в рамках програми тестування Mi Pilot. Тож якщо в списку є ваш гаджет, але апдейт ще не прийшов, потрібно почекати остаточного виправлення помилок.
