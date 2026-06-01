HyperOS 3.1 для смартфонів Xiaomi вже тут: названо 40 моделей, які отримали оновлення (фото)

Xiaomi почала міжнародне розгортання прошивки HyperOS 3.1. Найпопулярніші смартфони бренду увійшли до списку претендентів.

Глобальний реліз охоплює не тільки флагмани, а й безліч телефонів середнього та бюджетного класів, пише Gizmochina.

HyperOS 3.1: список підтримуваних моделей

Бренд Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Mix Flip

Бренд Redmi

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 15C 5G

Redmi 13

Бренд Poco

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro

Poco X7 Pro

Poco X7

Poco M8 5G

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco X8 Pro Max (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Нюанси поширення і як встановити апдейт

Випуск нової версії ПЗ відбувається поетапно. Частина зазначених оновлень уже має статус публічного релізу і доступна для скачування через Налаштування. Щоб перевірити наявність, достатньо перейти в розділ "Про телефон" > натиснути на логотип HyperOS.

Що примітно, в переліку поки відсутній Poco F7 — напевно, збірка для цієї моделі ще проходить тестування. Деякі апарати поки залишаються в рамках програми тестування Mi Pilot. Тож якщо в списку є ваш гаджет, але апдейт ще не прийшов, потрібно почекати остаточного виправлення помилок.

