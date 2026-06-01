HyperOS 3.1 для смартфонів Xiaomi вже тут: названо 40 моделей, які отримали оновлення (фото)

Смартфон Redmi Note 15 Pro увійшов до списку (ілюстративне фото) | Фото: gsmarena.com

Xiaomi почала міжнародне розгортання прошивки HyperOS 3.1. Найпопулярніші смартфони бренду увійшли до списку претендентів.

Глобальний реліз охоплює не тільки флагмани, а й безліч телефонів середнього та бюджетного класів, пише Gizmochina.

HyperOS 3.1: список підтримуваних моделей

Бренд Xiaomi

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi Mix Flip

Бренд Redmi

  • Redmi Note 15 Pro+ 5G
  • Redmi Note 15 Pro 5G
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • Redmi Note 15 5G
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 13

Бренд Poco

  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco F6 Pro
  • Poco F6
  • Poco X8 Pro Max
  • Poco X8 Pro
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7
  • Poco M8 5G
  • Poco M7
  • Poco M6 Pro
  • Poco M6
Нюанси поширення і як встановити апдейт

Випуск нової версії ПЗ відбувається поетапно. Частина зазначених оновлень уже має статус публічного релізу і доступна для скачування через Налаштування. Щоб перевірити наявність, достатньо перейти в розділ "Про телефон" > натиснути на логотип HyperOS.

Що примітно, в переліку поки відсутній Poco F7 — напевно, збірка для цієї моделі ще проходить тестування. Деякі апарати поки залишаються в рамках програми тестування Mi Pilot. Тож якщо в списку є ваш гаджет, але апдейт ще не прийшов, потрібно почекати остаточного виправлення помилок.

