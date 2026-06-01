HyperOS 3.1 для смартфонов Xiaomi уже здесь: названы 40 моделей, получивших обновление (фото)
Xiaomi начала международное развертывание прошивки HyperOS 3.1. Самые популярные смартфоны бренда вошли в список претендентов.
Глобальный релиз охватывает не только флагманы, но и множество телефонов среднего и бюджетного классов, пишет Gizmochina.
HyperOS 3.1: список поддерживаемых моделей
Бренд Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Mix Flip
Бренд Redmi
- Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Redmi Note 15 Pro 5G
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 15C 5G
- Redmi 13
Бренд Poco
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X8 Pro Max
- Poco X8 Pro
- Poco X7 Pro
- Poco X7
- Poco M8 5G
- Poco M7
- Poco M6 Pro
- Poco M6
Нюансы распространения и как установить апдейт
Выпуск новой версии ПО происходит поэтапно. Часть указанных обновлений уже имеет статус публичного релиза и доступна для скачивания через Настройки. Чтобы проверить наличие, достаточно перейти в раздел "О телефоне" > нажать на логотип HyperOS.
Что примечательно, в перечне пока отсутствует Poco F7 — наверняка сборка для этой модели еще проходит тестирование. Некоторые аппараты пока остаются в рамках программы тестирования Mi Pilot. Так что если в списке есть ваш гаджет, но апдейт еще не пришел, нужно подождать окончательного исправления ошибок.
