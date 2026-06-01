HyperOS 3.1 для смартфонов Xiaomi уже здесь: названы 40 моделей, получивших обновление (фото)

Redmi Note 15 Pro смартфон Xiaomi
Смартфон Redmi Note 15 Pro вошел в список (иллюстративное фото) | Фото: gsmarena.com

Xiaomi начала международное развертывание прошивки HyperOS 3.1. Самые популярные смартфоны бренда вошли в список претендентов.

Глобальный релиз охватывает не только флагманы, но и множество телефонов среднего и бюджетного классов, пишет Gizmochina.

HyperOS 3.1: список поддерживаемых моделей

Бренд Xiaomi

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi Mix Flip

Бренд Redmi

  • Redmi Note 15 Pro+ 5G
  • Redmi Note 15 Pro 5G
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • Redmi Note 15 5G
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 13

Бренд Poco

  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco F6 Pro
  • Poco F6
  • Poco X8 Pro Max
  • Poco X8 Pro
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7
  • Poco M8 5G
  • Poco M7
  • Poco M6 Pro
  • Poco M6
Нюансы распространения и как установить апдейт

Выпуск новой версии ПО происходит поэтапно. Часть указанных обновлений уже имеет статус публичного релиза и доступна для скачивания через Настройки. Чтобы проверить наличие, достаточно перейти в раздел "О телефоне" > нажать на логотип HyperOS.

Что примечательно, в перечне пока отсутствует Poco F7 — наверняка сборка для этой модели еще проходит тестирование. Некоторые аппараты пока остаются в рамках программы тестирования Mi Pilot. Так что если в списке есть ваш гаджет, но апдейт еще не пришел, нужно подождать окончательного исправления ошибок.

