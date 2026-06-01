HyperOS 3.1 для смартфонов Xiaomi уже здесь: названы 40 моделей, получивших обновление (фото)

Xiaomi начала международное развертывание прошивки HyperOS 3.1. Самые популярные смартфоны бренда вошли в список претендентов.

Глобальный релиз охватывает не только флагманы, но и множество телефонов среднего и бюджетного классов, пишет Gizmochina.

HyperOS 3.1: список поддерживаемых моделей

Бренд Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Mix Flip

Бренд Redmi

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 15C 5G

Redmi 13

Бренд Poco

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro

Poco X7 Pro

Poco X7

Poco M8 5G

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco X8 Pro Max (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Нюансы распространения и как установить апдейт

Выпуск новой версии ПО происходит поэтапно. Часть указанных обновлений уже имеет статус публичного релиза и доступна для скачивания через Настройки. Чтобы проверить наличие, достаточно перейти в раздел "О телефоне" > нажать на логотип HyperOS.

Что примечательно, в перечне пока отсутствует Poco F7 — наверняка сборка для этой модели еще проходит тестирование. Некоторые аппараты пока остаются в рамках программы тестирования Mi Pilot. Так что если в списке есть ваш гаджет, но апдейт еще не пришел, нужно подождать окончательного исправления ошибок.

