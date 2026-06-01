Недорогий смартфон з батареєю 7000 мАг і потужною камерою: скільки коштує новинка Huawei

Huawei представила середньобюджетні смартфони nova 16 і nova 16 Pro, які отримали ємні акумулятори, супутниковий зв'язок і передові модулі камер.

Моделі виділяються фірмовими фотосенсорами RYYB і підтримкою швидкої 100-ватної зарядки, пише GSMArena.

Дисплеї та відмінності в дизайні

Головною відмінністю між телефонами стали параметри екранів. Модель nova 16 Pro оснащена 6,84-дюймовою LTPO OLED-панеллю з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, роздільною здатністю 2856х1320 пікселів і ШІМ-затемненням 2160 Гц. Дисплей відображає 10-бітний колір і захищений фірмовим склом Kunlun.

Базовий Huawei nova 16 отримав плоский OLED-екран меншого розміру — 6,68 дюйма з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів, фіксованою частотою 120 Гц і алюмосилікатним захисним склом без вказівки бренду. На відміну від версії Pro, де подвійна фронтальна камера розміщена в овальному вирізі, звичайна модель отримала стандартний круглий отвір під селфі-модуль.

У nova 16 встановлений дисплей меншого розміру — 6,68 дюйма, а у Pro — панель LTPO діагоналлю 6,84 дюйма Фото: Huawei

Можливості камер

Смартфони пропонують просунуті фотоможливості для сегмента. Головна камера версії Pro базується на великому 200-мегапіксельному сенсорі RYYB (великий формат 1/1.28") зі світлосилою f/1.8 і оптичною стабілізацією (OIS). Її доповнюють 50-Мп надширококутний об'єктив з автофокусом (підтримка макрозйомки з відстані 7 см) і 50-Мп перископічний телеоб'єктив з 3,7-кратним оптичним наближенням, датчиком RYYB і системою OIS. Фронтальний блок складається з 50-Мп камери і спектрального датчика на 1,5 мільйона каналів.

Молодша модель nova 16 оснащена простішою 50-мегапіксельною основною камерою (f/1.9) без оптичної стабілізації. При цьому телевік тут також високого рівня: 50-Мп сенсор RYYB з об'єктивом 3,3x і підтримкою OIS. Фронтальна камера отримала аналогічний 50-Мп датчик, але позбавлена допоміжних спектральних сенсорів.

Huawei nova 16 Pro оснащений основною камерою з роздільною здатністю 200 Мп і матрицею 1/1,28 дюйма, а також телеоб'єктивом з 3,7-кратним зумом і роздільною здатністю 50 Мп Фото: Huawei

Продуктивність, зв'язок та автономність

Обидва гаджети побудовані на фірмовому процесорі Kirin 9010S, доповненого охолодженням з випарною камерою. Об'єм оперативної пам'яті у всіх модифікаціях — 12 ГБ. Апарати працюють у мережах 5G і підтримують надсилання двосторонніх текстових повідомлень через супутникову систему BeiDou.

За живлення відповідає кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки SuperCharge потужністю 100 Вт. Можливість бездротової зарядки відсутня. Новинки оснащені чипом NFC, стереодинаміками, бездротовими інтерфейсами Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0 з підтримкою кодеків LDAC і L2HC, а також протоколом StarFlash. З компромісів — повільний порт USB 2.0, базовий захист від бризок IP65 і сканер відбитків пальців на бічній грані, а не під екраном.

У телеоб'єктиві Huawei nova 16 з 3,3-кратним збільшенням встановлено 50-мегапіксельний сенсор RYYB Фото: Huawei

Вартість і варіанти пам'яті

Смартфони випускаються в чотирьох кольорах: Clear Blue (світло-синій), Iridescent Mother of Pearl (перламутровий), Sky White (білий) і Starry Night Black (чорний).

Ціни на момент старту продажів у Китаї:

Huawei nova 16 (12/256 ГБ) — 3000 юанів (близько $445).

Huawei nova 16 (12/512 ГБ) — 3500 юанів (близько $520).

Huawei nova 16 Pro (12/256 ГБ) — 3900 юанів (близько $575).

Huawei nova 16 Pro (12/512 ГБ) — 4400 юанів (близько $650).

Huawei nova 16 Pro (12 ГБ / 1 ТБ) — 5000 юанів (близько $740).

