Недорогой смартфон с батареей 7000 мАч и мощной камерой: сколько стоит новинка Huawei

Huawei представила среднебюджетные смартфоны nova 16 и nova 16 Pro, получившие емкие аккумуляторы, спутниковую связь и передовые модули камер.

Модели выделяются фирменными фотосенсорами RYYB и поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки, пишет GSMArena.

Дисплеи и различия в дизайне

Главным отличием между телефонами стали параметры экранов. Модель nova 16 Pro оснащена 6,84-дюймовой LTPO OLED-панелью с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 2856х1320 пикселей и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Дисплей отображает 10-битный цвет и защищен фирменным стеклом Kunlun.

Базовый Huawei nova 16 получил плоский OLED-экран меньшего размера — 6,68 дюйма с разрешением 2800х1280 точек, фиксированной частотой 120 Гц и алюмосиликатным защитным стеклом без указания бренда. В отличие от версии Pro, где двойная фронтальная камера размещена в овальном вырезе, обычная модель получила стандартное круглое отверстие под селфи-модуль.

У nova 16 установлен дисплей меньшего размера — 6,68 дюйма, а у Pro — панель LTPO диагональю 6,84 дюйма Фото: Huawei

Возможности камер

Смартфоны предлагают продвинутые фотовозможности для сегмента. Главная камера версии Pro базируется на крупном 200-мегапиксельном сенсоре RYYB (крупный формат 1/1.28") со светосилой f/1.8 и оптической стабилизацией (OIS). Ее дополняют 50-Мп сверхширокоугольный объектив с автофокусом (поддержка макросъемки с расстояния 7 см) и 50-Мп перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением, датчиком RYYB и системой OIS. Фронтальный блок состоит из 50-Мп камеры и спектрального датчика на 1,5 миллиона каналов.

Младшая модель nova 16 оснащена более простой 50-мегапиксельной основной камерой (f/1.9) без оптической стабилизации. При этом телевик здесь также высокого уровня: 50-Мп сенсор RYYB с объективом 3,3x и поддержкой OIS. Фронтальная камера получила аналогичный 50-Мп датчик, но лишена вспомогательных спектральных сенсоров.

Huawei nova 16 Pro оснащен основной камерой с разрешением 200 Мп и матрицей 1/1,28 дюйма, а также телеобъективом с 3,7-кратным зумом и разрешением 50 Мп Фото: Huawei

Производительность, связь и автономность

Оба гаджета построены на фирменном процессоре Kirin 9010S, дополненного охлаждением с испарительной камерой. Объем оперативной памяти во всех модификациях — 12 ГБ. Аппараты работают в сетях 5G и поддерживают отправку двухсторонних текстовых сообщений через спутниковую систему BeiDou.

За питание отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperCharge мощностью 100 Вт. Возможность беспроводной зарядки отсутствует. Новинки оснащены чипом NFC, стереодинамиками, беспроводными интерфейсами Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 с поддержкой кодеков LDAC и L2HC, а также протоколом StarFlash. Из компромиссов — медленный порт USB 2.0, базовая защита от брызг IP65 и сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а не под экраном.

В телеобъективе Huawei nova 16 с 3,3-кратным увеличением установлен 50-мегапиксельный сенсор RYYB Фото: Huawei

Стоимость и варианты памяти

Смартфоны выпускаются в четырех цветах: Clear Blue (светло-синий), Iridescent Mother of Pearl (перламутровый), Sky White (белый) и Starry Night Black (черный).

Цены на момент старта продаж в Китае:

Huawei nova 16 (12/256 ГБ) — 3000 юаней (около $445).

Huawei nova 16 (12/512 ГБ) — 3500 юаней (около $520).

Huawei nova 16 Pro (12/256 ГБ) — 3900 юаней (около $575).

Huawei nova 16 Pro (12/512 ГБ) — 4400 юаней (около $650).

Huawei nova 16 Pro (12 ГБ / 1 ТБ) — 5000 юаней (около $740).

