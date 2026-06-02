Збалансований смартфон з ємною батареєю 7000 мАг: перші враження від Moto G37 Power

Новий бюджетний телефон Motorola протестували експерти. Розповідаємо, що виявив огляд Moto G37 Power.

Результати тестування наводять фахівці Gadgets360. Головна фішка апарату — потужний акумулятор. Втім, на практиці виявилися як плюси, так і компроміси, на які пішов виробник заради граничної автономності. Резюмуємо висновки оглядачів.

Характеристики Moto G37 Power

Дисплей: 6,67 дюйма, IPS LCD, роздільна здатність HD+ (1604х720), частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 1050 ніт, захисне скло Gorilla Glass 7i.

MediaTek Dimensity 6300 (для глобального ринку), 6-нм техпроцес. Пам'ять: 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR4X), 128 або 256 ГБ сховища (UFS 2.2), слот для карти пам'яті microSD.

Одинарна, 50 Мп (f/1.8) з фазовим автоокусом (PDAF); запис відео в 2K при 30 к/с. Фронтальна камера: 8 Мп (f/2.0).

7000 мАг, дротова зарядка 30 Вт, реверсивна дротова зарядка 6 Вт. ОС: Android 16 з оболонкою Hello UI.

Стандарт IP64 (від пилу і бризок), сертифікат міцності MIL-STD-810H. Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC (залежить від регіону), GPS, 5G.

Стереодинаміки, роз'єм для навушників 3.5 мм, бічний сканер відбитків пальців. Габарити і вага: 166.2 x 76.5 x 8.8 мм, вага — 215 грамів.

Кольори Moto G37 Power Фото: Motorola

Дизайн та ергономіка

Moto G37 Power отримав оновлений дизайн задньої панелі, виконаний у фірмовому стилі актуальних флагманів бренду (таких як Edge 70 або Razr Fold). Квадратний блок камер візуально містить чотири об'єктиви, що створює ілюзію багатокамерної системи. Насправді в них розташовані лише один робочий сенсор на 50 Мп, світлодіодний спалах і датчик освітленості "2-в-1", а четверте вічко залишено порожнім.

Задня кришка має приємну прогумовану текстуру (екошкіра), яка забезпечує відмінний хват і, всупереч побоюванням, не збирає пил. Рамка пристрою виконана з недорогого пластику. Смартфон вийшов доволі ергономічним, його товщина становить лише 8,8 мм, однак через величезну АКБ вага пристрою зросла до 215 грамів, що відчувається при тривалому використанні однією рукою. Наявність захисту IP64 і MIL-STD-810H підвищує живучість гаджета.

Екран

Дисплей Moto G37 Power став головним об'єктом економії. Порівняно з попередником (Moto G35), роздільну здатність екрана знизили з Full HD+ до скромного HD+ (1604x720 пікселів).

У повсякденних завданнях низька щільність пікселів (~264 ppi) не впадає в око, однак під час перегляду відео та експлуатації поблизу картинка може здаватися злегка розмитою на стиках об'єктів. Сама 8-бітна IPS-матриця непогана, вона підтримує плавні 120 Гц і має непогану пікову яскравість у 1050 ніт для роботи на сонці. З мінусів експерти відзначили періодичну нестачу насиченості і бляклість кольорів у темних сценах фільмів.

Дисплей Motorola Moto G37 Power Фото: Gadgets360

Програмне забезпечення

Смартфон з коробки працює під управлінням актуальної ОС Android 16. Фірмова оболонка Hello UI пропонує легкий інтерфейс без перевантажених анімацій, візуально близький до "чистої" системи Android.

Проте, присутня відчутна кількість встановленого партнерського софту (сміттєвих додатків та ігор), включно з агресивними рекомендаціями стороннього магазину ПЗ. Більшість цих програм можна видалити або відключити.

Продуктивність

Основою новинки став чипсет MediaTek Dimensity 6400 у випадку з індійською версією (або 6300 у глобальній версії). У повсякденній роботі інтерфейс працює плавно. Однак експерти настійно рекомендують уникати базової версії Moto G37 Power на 4 ГБ оперативної пам'яті, оскільки вона схильна до підвисань при відкритті декількох додатків або безлічі вкладок браузера. Пограти теж можна: аркади йдуть без проблем, шутер BGMI працює стабільно на низьких налаштуваннях, а ось в Asphalt Legends помітні просідання кадрів.

Результати бенчмарків:

AnTuTu — 491 727.

— 491 727. Geekbench 6 — 652 (одноядерний режим), 1097 (багатоядерний).

Камери

Телефон позбувся 8-мегапіксельного ширококутного об'єктива, який був у минулої моделі серії. Задня камера тепер строго одна — на 50 Мп.

Фото на Moto G37 Power (основна камера, день) Фото на Moto G37 Power (основна камера, портрет) Фото на Moto G37 Power (основна камера, ніч)

Вдень Moto G37 Power робить деталізовані кадри з природними тонами шкіри, цілком придатні для соціальних мереж. При наближенні (доступний цифровий зум до 8х) проявляються артефакти, тому робочим можна вважати наближення до 2х. У портретному режимі розмиття країв об'єкта буває неточним. Нічний режим вимагає утримання смартфона протягом 5-10 секунд, але дає змогу отримати непогані знімки за наявності вуличного освітлення. Фронтальна камера на 8 Мп видає базову якість для відеодзвінків і простих селфі.

Автономність

Назва моделі повністю себе виправдовує. Приставка Power у смартфонах Motorola означає акцент на тривалий час роботи. У тесті акумулятора PCMark гаджет протримався 22 години і 24 хвилини. Смартфон без зусиль видає до 3 днів роботи в режимі помірної експлуатації та гарантовано протримається понад добу за екстремальних навантажень.

А ось швидкість зарядки залишає бажати кращого. Комплектний блок живлення на 30 Вт заряджає величезний акумулятор на 21% за півгодини, а до 42% — за годину. Повний цикл зарядки від 0 до 100% займає довгі 2 години 30 хвилин.

Плюси та мінуси Moto G37 Power

Плюси:

Видатний час автономної роботи (акумулятор 7000 мАг);

Впізнаваний дизайн у стилі старших моделей і практична спинка з екошкіри;

Хороший рівень яскравості екрана (1050 ніт) і підтримка 120 Гц;

Наявність стереодинаміків і аудіороз'єму 3.5 мм для навушників;

Актуальна ОС Android 16 з коробки;

Захист корпусу IP64 і MIL-STD-810H.

Мінуси:

Низька роздільна здатність дисплея (всього HD+);

Довга зарядка (2.5 години до 100%);

Урізані камери (немає ультраширококутного модуля, скромна фронталка);

Пластикова рамка відчувається дешевою;

Велика кількість встановленого рекламного софту.

Смартфон Moto G37 Power Фото: Motorola

Доступність та орієнтовна ціна в Україні

На даний момент Moto G37 Power офіційно продається в Індії за ціною від 15 999 рупій за базову комплектацію. В Україні смартфон поки не надійшов у роздрібний продаж.

За актуальним курсом ціна Moto G37 Power становить приблизно 7 455 грн. Поява новинки на нашому ринку досить імовірна, оскільки в Україні вже продається старша модель серії — Moto G57 Power, про яку ми писали раніше.

