Сбалансированный смартфон с емкой батареей 7000 мАч: первые впечатления от Moto G37 Power

Новый бюджетный телефон Motorola протестировали эксперты. Рассказываем, что выявил обзор Moto G37 Power.

Результаты тестирования приводят специалисты Gadgets360. Главная фишка аппарата — мощный аккумулятор. Впрочем, на практике обнаружились как плюсы, так и компромиссы, на которые пошел производитель ради предельной автономности. Резюмируем выводы обозревателей.

Характеристики Moto G37 Power

Дисплей: 6,67 дюйма, IPS LCD, разрешение HD+ (1604х720), частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 1050 нит, защитное стекло Gorilla Glass 7i.

MediaTek Dimensity 6300 (для глобального рынка), 6-нм техпроцесс. Память: 4 или 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X), 128 или 256 ГБ хранилища (UFS 2.2), слот для карты памяти microSD.

Одинарная, 50 Мп (f/1.8) с фазовым автоокусом (PDAF); запись видео в 2K при 30 к/с. Фронтальная камера: 8 Мп (f/2.0).

7000 мАч, проводная зарядка 30 Вт, реверсивная проводная зарядка 6 Вт. ОС: Android 16 с оболочкой Hello UI.

Стандарт IP64 (от пыли и брызг), сертификат прочности MIL-STD-810H. Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC (зависит от региона), GPS, 5G.

Цвета Moto G37 Power

Дизайн и эргономика

Moto G37 Power получил обновленный дизайн задней панели, выполненный в фирменном стиле актуальных флагманов бренда (таких как Edge 70 или Razr Fold). Квадратный блок камер визуально содержит четыре объектива, что создает иллюзию многокамерной системы. На самом деле в них расположены лишь один рабочий сенсор на 50 Мп, светодиодная вспышка и датчик освещенности "2-в-1", а четвертый глазок оставлен пустым.

Задняя крышка имеет приятную прорезиненную текстуру (экокожа), которая обеспечивает отличный хват и, вопреки опасениям, не собирает пыль. Рамка устройства выполнена из недорогого пластика. Смартфон получился довольно эргономичным, его толщина составляет всего 8,8 мм, однако из-за огромной АКБ вес устройства вырос до 215 граммов, что ощущается при длительном использовании одной рукой. Наличие защиты IP64 и MIL-STD-810H повышает живучесть гаджета.

Экран

Дисплей Moto G37 Power стал главным объектом экономии. По сравнению с предшественником (Moto G35), разрешение экрана снизили с Full HD+ до скромного HD+ (1604x720 пикселей).

В повседневных задачах низкая плотность пикселей (~264 ppi) не бросается в глаза, однако при просмотре видео и эксплуатации вблизи картинка может казаться слегка размытой на стыках объектов. Сама 8-битная IPS-матрица неплоха, она поддерживает плавные 120 Гц и обладает неплохой пиковой яркостью в 1050 нит для работы на солнце. Из минусов эксперты отметили периодическую нехватку насыщенности и блеклость цветов в темных сценах фильмов.

Дисплей Motorola Moto G37 Power

Программное обеспечение

Смартфон из коробки работает под управлением актуальной ОС Android 16. Фирменная оболочка Hello UI предлагает легкий интерфейс без перегруженных анимаций, визуально близкий к "чистой" системе Android.

Тем не менее, присутствует ощутимое количество предустановленного партнерского софта (мусорных приложений и игр), включая агрессивные рекомендации стороннего магазина ПО. Большинство этих программ можно удалить или отключить.

Производительность

Основой новинки стал чипсет MediaTek Dimensity 6400 в случае с индийской версией (или 6300 в глобальной версии). В повседневной работе интерфейс работает плавно. Однако эксперты настоятельно рекомендуют избегать базовой версии Moto G37 Power на 4 ГБ оперативной памяти, так как она склонна к подвисаниям при открытии нескольких приложений или множестве вкладок браузера. Поиграть тоже можно: аркады идут без проблем, шутер BGMI работает стабильно на низких настройках, а вот в Asphalt Legends заметны просадки кадров.

Результаты бенчмарков:

AnTuTu — 491 727.

— 491 727. Geekbench 6 — 652 (одноядерный режим), 1097 (многоядерный).

Камеры

Телефон лишился 8-мегапиксельного широкоугольного объектива, который был у прошлой модели серии. Задняя камера теперь строго одна — на 50 Мп.

Фото на Moto G37 Power (основная камера, день) Фото на Moto G37 Power (основная камера, портрет) Фото на Moto G37 Power (основная камера, ночь)

Днем Moto G37 Power делает детализированные кадры с естественными тонами кожи, вполне пригодные для социальных сетей. При приближении (доступен цифровой зум до 8х) проявляются артефакты, поэтому рабочим можно считать приближение до 2х. В портретном режиме размытие краев объекта бывает неточным. Ночной режим требует удержания смартфона в течение 5–10 секунд, но позволяет получить неплохие снимки при наличии уличного освещения. Фронтальная камера на 8 Мп выдает базовое качество для видеозвонков и простых селфи.

Автономность

Название модели полностью себя оправдывает. Приставка Power в смартфонах Motorola означает акцент на длительное время работы. В тесте аккумулятора PCMark гаджет продержался 22 часа и 24 минуты. Смартфон без труда выдает до 3 дней работы в режиме умеренной эксплуатации и гарантированно продержится более суток при экстремальных нагрузках.

А вот скорость зарядки оставляет желать лучшего. Комплектный блок питания на 30 Вт заряжает огромный аккумулятор на 21% за полчаса, а до 42% — за час. Полный цикл зарядки от 0 до 100% занимает долгие 2 часа 30 минут.

Плюсы и минусы Moto G37 Power

Плюсы:

Выдающееся время автономной работы (аккумулятор 7000 мАч);

Узнаваемый дизайн в стиле старших моделей и практичная спинка из экокожи;

Хороший уровень яркости экрана (1050 нит) и поддержка 120 Гц;

Наличие стереодинамиков и аудиоразъема 3.5 мм для наушников;

Актуальная ОС Android 16 из коробки;

Защита корпуса IP64 и MIL-STD-810H.

Минусы:

Низкое разрешение дисплея (всего HD+);

Долгая зарядка (2.5 часа до 100%);

Урезанные камеры (нет ультраширокоугольного модуля, скромная фронталка);

Пластиковая рамка ощущается дешевой;

Обилие предустановленного рекламного софта.

Смартфон Moto G37 Power

Доступность и ориентировочная цена в Украине

На данный момент Moto G37 Power официально продается в Индии по цене от 15 999 рупий за базовую комплектацию. В Украине смартфон пока не поступил в розничную продажу.

По актуальному курсу цена Moto G37 Power cоставляет приблизительно 7 455 грн. Появление новинки на нашем рынке весьма вероятно, поскольку в Украине уже продается старшая модель серии — Moto G57 Power, о которой мы писали ранее.

