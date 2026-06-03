Сканер документів Android став ще кращим: як швидко перетворити фото на PDF на телефоні (фото)

Google оновила свій сканер документів на Android. Інструмент отримав новий інтерфейс і підтримку конвертації кількох сторінок.

Весь процес виконується локально на пристрої без підключення до інтернету, що гарантує повну конфіденційність даних. Про деталі апдейту пише 9to5Google.

Де доступний новий сканер документів

Він працює на базі сервісів Google Play. З нового: автоматичний вибір найкращого кадру. Система самостійно замінює змазані знімки на більш чіткі варіанти. А алгоритм виявлення дублікатів запобігає повторному скануванню однієї й тієї самої сторінки.

Головна вимога для роботи сканера — мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті. Для запуску інструменту знадобиться один із двох додатків: Google Диск або Google Files (потрібна версія ОС Android 8.0 або новіше).

Відео дня

Як відкрити сканер документів у додатках Google Files і Google Диск Фото: Скриншот

Як перетворити фото на якісний PDF

Все можна зробити в кілька простих кроків. Функціональність зйомки і редагування знімків ідентична в обох сервісах.

Запуск сканера. Відкрийте застосунок. У Google Диску натисніть кнопку з іконкою камери (зазвичай розташована над кнопкою створення нового файлу). У Google Files виберіть іконку сканера. Додавання сторінок. Наведіть камеру на папір. Система використовує автоматичне розпізнавання: щойно документ з'являється в кадрі, алгоритм визначає його межі та робить знімок. Пакетний режим. Ви можете не натискати круглу кнопку спуску. Досить просто наводити камеру на нові сторінки одну за одною, і сканер додасть їх у загальну стопку. Можна фотографувати все і вручну, а автоматичне захоплення поставити на паузу відповідною кнопкою. Редагування. Після захоплення відкриється вбудований редактор із трьома розділами:

Фільтри: тут доступні пресети для поліпшення якості (Авто, Колір, Відтінки сірого, Чорно-білий).

Кадрування і поворот: щоб додатково обрізати межі або повернути фото.

Очищення: інструмент дає змогу зафарбувати пальцем плями, помарки або зайві написи на папері. Алгоритм органічно видалить дефект із фінального скана.

Порядок сканування документів через сервіс Google Фото: Скриншот

Особливості збереження: Диск проти Files

Фінальний етап збереження відрізняється залежно від обраного додатка.

Google Диск пропонує вибір формату перед збереженням. Ви можете експортувати скан як JPEG-зображення або як багатосторінковий PDF-документ. Файл завантажується в хмарне сховище, що робить цей варіант оптимальним для швидкого надсилання посилань іншим користувачам.

пропонує вибір формату перед збереженням. Ви можете експортувати скан як JPEG-зображення або як багатосторінковий PDF-документ. Файл завантажується в хмарне сховище, що робить цей варіант оптимальним для швидкого надсилання посилань іншим користувачам. Google Files не пропонує вибору формату. Після натискання кнопки "Далі" додаток автоматично формує PDF-документ і зберігає його локально за шляхом: Внутрішня пам'ять / Files by Google / Scanned. Це зручніше для офлайн-зберігання.

Раніше повідомлялося, що Android покращує захист від спам-дзвінків. Розповідаємо, які смартфони отримають нову функцію.

Також Фокус писав про смартфони з потужним процесором на різний бюджет.