Android покращує захист від спам-дзвінків: які смартфони отримають нову функцію (фото)

Google впроваджує в Android технологію Fake Call Detection для боротьби з телефонними шахраями, які імітують голоси людей за допомогою ШІ. Система непомітно перевіряє справжність вхідного виклику на апаратному рівні.

Технологія вже інтегрована в стандартний додаток "Телефон" від Google. Про принцип роботи "цифрового рукостискання" і механізми блокування підміни номерів пише видання WIRED.

Телефонний скам еволюціонує

Користувачі все частіше ігнорують дзвінки з незнайомих номерів. У відповідь зловмисники змінили тактику: вони підміняють номери так, щоб на екрані відображався контакт з адресної книги жертви. Одночасно шахраї використовують технології діпфейків для клонування голосів родичів, колег або представників влади. ШІ генерує мову в реальному часі, через що традиційний визначник номера (Caller ID) втрачає свою ефективність.

Що дає нова функція

Для виявлення складних атак Google розробила систему Fake Call Detection. Механізм працює на базі комунікаційного стандарту RCS і являє собою зашифрований обмін даними між смартфонами.

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"Телефон" від Google попередить, якщо скамер намагається видати себе за контакт із вашого списку Фото: Google

Коли користувач телефонує з програми "Телефон", його апарат надсилає невидимий фоновий сигнал підтвердження на телефон співрозмовника. Якщо шахрай намагається підробити номер, цей сигнал відсутній. У такому разі система автоматично зв'язується з реальним пристроєм контакту для перевірки. Якщо справжній телефон повідомляє, що не здійснює дзвінок у цей момент, на екрані жертви з'являється спливаюче попередження з рекомендацією кинути слухавку.

Візуальне блокування та лог дзвінків

При виявленні підробленого виклику Android моментально реагує візуально. Система прибирає фотографію контакту з фону екрана виклику, щоб підкреслити серйозність загрози. Крім того, після завершення розмови запис у журналі недавніх викликів автоматично перейменовується на "Невідомий", стираючи ім'я підробленого контакту.

Де з'явиться Fake Call Detection і як налаштувати

Нова функція ввімкнена за замовчуванням, але користувачі можуть відключити її в налаштуваннях "дзвонилки". Глобальне розгортання стартує цього місяця для смартфонів на базі Android 12 і новіше, починаючи із серії Pixel.

Для коректної роботи захисту обидва учасники розмови повинні використовувати саме "Телефон" від Google. Розробники навмисно побудували систему на базі відкритого протоколу RCS, щоб забезпечити максимальну сумісність з іншими платформами в майбутньому. У Google сподіваються, що виробники інших пристроїв, включно з Apple, також впровадять аналогічну перевірку.

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