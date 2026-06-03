Android улучшает защиту от спам-звонков: какие смартфоны получат новую функцию (фото)

Google внедряет в Android технологию Fake Call Detection для борьбы с телефонными мошенниками, имитирующими голоса людей с помощью ИИ. Система незаметно проверяет подлинность входящего вызова на аппаратном уровне.

Технология уже интегрирована в стандартное приложение "Телефон" от Google. О принципе работы "цифрового рукопожатия" и механизмах блокировки подмены номеров пишет издание WIRED.

Телефонный скам эволюционирует

Пользователи все чаще игнорируют звонки с незнакомых номеров. В ответ злоумышленники изменили тактику: они подменяют номера так, чтобы на экране отображался контакт из адресной книги жертвы. Одновременно мошенники используют технологии дипфейков для клонирования голосов родственников, коллег или представителей власти. ИИ генерирует речь в реальном времени, из-за чего традиционный определитель номера (Caller ID) теряет свою эффективность.

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Что дает новая функция

Для выявления сложных атак Google разработала систему Fake Call Detection. Механизм работает на базе коммуникационного стандарта RCS и представляет собой зашифрованный обмен данными между смартфонами.

"Телефон" от Google предупредит, если скаммер пытается выдать себя за контакт из вашего списка Фото: Google

Когда пользователь звонит из приложения "Телефон", его аппарат отправляет невидимый фоновый сигнал подтверждения на телефон собеседника. Если мошенник пытается подделать номер, этот сигнал отсутствует. В таком случае система автоматически связывается с реальным устройством контакта для проверки. Если настоящий телефон сообщает, что не совершает звонок в данный момент, на экране жертвы появляется всплывающее предупреждение с рекомендацией бросить трубку.

Визуальная блокировка и лог звонков

При обнаружении поддельного вызова Android моментально реагирует визуально. Система убирает фотографию контакта с фона экрана вызова, чтобы подчеркнуть серьезность угрозы. Кроме того, после завершения разговора запись в журнале недавних вызовов автоматически переименовывается в "Неизвестный", стирая имя подделанного контакта.

Где появится Fake Call Detection и как настроить

Новая функция включена по умолчанию, но пользователи могут отключить ее в настройках "звонилки". Глобальное развертывание стартует в этом месяце для смартфонов на базе Android 12 и новее, начиная с серии Pixel.

Для корректной работы защиты оба участника разговора должны использовать именно "Телефон" от Google. Разработчики намеренно построили систему на базе открытого протокола RCS, чтобы обеспечить максимальную совместимость с другими платформами в будущем. В Google надеются, что производители других устройств, включая Apple, также внедрят аналогичную проверку.

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