Недорогий телефон із чудовою продуктивністю: Poco X8 Pro після місяця тестування

Смартфон Poco X8 Pro протестували в реальних умовах експлуатації через місяць після придбання. Гаджет продемонстрував високу швидкість роботи, але є певні нюанси.

Користувач Reddit ділиться своїм досвідом користування телефоном. Власник детально описав час автономної роботи під час ігор, особливості заряджання та способи боротьби з вбудованою рекламою HyperOS. Розповідаємо, чи варто купувати Poco X8 Pro, які сильні та слабкі сторони гаджета на практиці.

Характеристики Poco X8 Pro

Екран: 6,59 дюйма, AMOLED, 2756×1268 пікселів, 120 Гц, Dolby Vision, ШІМ 3840 Гц

Процесор: MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 нм)

Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної, 256/512 ГБ вбудованої (UFS 4.1)

Камери: основна 50 МП (з оптичною стабілізацією OIS), надширококутна 8 МП, фронтальна 20 МП

Акумулятор: 6500 мА·год, швидка зарядка 100 Вт

Захист корпусу: IP68/IP69K, скло Corning Gorilla Glass 7i

Вага та товщина: 201,5 г, 8,4 мм

ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3

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Ціна в Україні:

Poco X8 Pro 5G 8/256 ГБ: від 16 019 грн

Дизайн та ергономіка

Пристрій отримав міцну металеву рамку по всьому периметру корпусу, що нечасто зустрічається у середньому класі. Модель оснащена екраном діагоналлю 6,59 дюйма, завдяки чому зручно лежить у долоні та здається компактною. Якість збірки знаходиться на високому рівні. Приємно виділяється червоний акцент у оформленні блоку камер.

Камера Poco X8 Pro Фото: Reddit

Як знімає Poco X8 Pro

Основний модуль на 50 МП робить чіткі знімки з високою деталізацією. А ось надширококутна камера на 8 Мп, на жаль, працює гірше. Вона схильна до надмірного підвищення різкості та переекспозиції знімків. Основна камера записує відео у роздільній здатності 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Зображення виходить стабільним, а рівень шуму при слабкому освітленні залишається мінімальним.

Щоб покращити якість знімків, можна спробувати сторонні додатки для камери замість стандартного.

Фото на Poco X8 Pro: природа Фото на Poco X8 Pro: складне освітлення Фото на Poco X8 Pro: макрознімок фруктів Фото: Reddit

Акумулятор та швидкість заряджання

Смартфон пройшов процедуру видалення попередньо встановленого сміття. Час роботи екрану залежить від інтенсивності навантаження. При помірному використанні акумулятор витримує 8–9 годин. У середньому режимі заряд вичерпується за 6–7 годин. У ресурсоємних іграх пристрій працює від 5 до 6 годин.

Перші три дні гаджет нагрівався під час виконання звичайних завдань, але потім температура нормалізувалася. Зарядка від 10% до 100% займає 40 хвилин. Примусове охолодження кондиціонером скорочує цей час до 36 хвилин завдяки увімкненій функції інтелектуальної оптимізації зарядки.

Продуктивність та нагрівання

Процесор Dimensity 8500 Ultra забезпечує значне підвищення швидкості порівняно з чіпами середнього рівня. Ресурсомісткі ігри запускаються без проблем. У Call of Duty частота кадрів коливається в межах 105–120 FPS. Багатозадачність працює стабільно, додатки довго залишаються в пам’яті. Під час запуску ігор система залишає активними не більше двох фонових програм. Щоправда, стороннє програмне забезпечення зберігається в оперативній пам’яті гірше, ніж стандартні попередньо встановлені утиліти.

Poco X8 Pro не дуже підходить для емуляторів через особливості архітектури чіпів MediaTek. Нагрівання під час ігор помірне, але все ж відчувається, адже випарна камера невелика. Без вентилятора температура в COD досягає 43°C. У прохолодному приміщенні або під кондиціонером нагрівання не перевищує 36–39°C. Під час роботи на вулиці телефон стає теплим, але не розжарюється.

Смартфон Poco X8 Pro: гідний пристрій, але з певними нюансами у прошивці Фото: YouTube

Система HyperOS 3

Прошивка містить чимало реклами та попередньо встановленого програмного забезпечення. Однак повністю видалити непотрібні програми та вимкнути рекламні оголошення можна за допомогою спеціальних інструментів, таких як Canta. Після цієї процедури система працює швидко та плавно.

Оболонка HyperOS 3 забезпечує якісну та плавну анімацію інтерфейсу. Наявність зайвого програмного забезпечення та реклами "з коробки" зумовлена бажанням виробника знизити кінцеву вартість гаджета для споживачів.

Висновки

Тож, який висновок? Згідно з відгуками користувачів, Poco X8 Pro цілком виправдовує свою ціну для тих, хто цінує високу продуктивність та якісний компактний екран. Основна камера знімає добре, а акумулятор має значну ємність і швидко заряджається.

Нюанси здебільшого стосуються програмного забезпечення — якщо ви ентузіаст і хочете досягти максимальної продуктивності, можна виконати кілька дій для видалення зайвого ПЗ. Рекламу також можна вимкнути в налаштуваннях самої HyperOS, а також окремих додатків Xiaomi ("Безпека" тощо).

Дисплей Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Але головне, що фундаментальні характеристики телефону чудові для цієї ціни, і загалом, навіть якщо нічого не змінювати в системі, продуктивність буде на висоті. "Для мене ця покупка того варта, як і для всіх, хто цінує швидкість роботи та функції. Втім, якщо ваші сценарії використання дуже легкі (прості соцмережі, але не більше), варто придивитися до варіантів від інших брендів із більш "чистими" оболонками", — підсумовує покупець.

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