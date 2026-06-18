Недорогой телефон с отличной производительностью: Poco X8 Pro спустя месяц тестирования

Смартфон Poco X8 Pro проверили в реальных условиях эксплуатации спустя месяц после покупки. Гаджет показал высокую скорость работы, но есть определенные нюансы.

Опытом использования телефона делится пользователь Reddit. Владелец подробно описал автономность в играх, особенности зарядки и способы борьбы со встроенной рекламой HyperOS. Рассказываем, стоит ли брать Poco X8 Pro, какие у гаджета сильные и слабые стороны на практике.

Характеристики Poco X8 Pro

Экран: 6,59 дюйма, AMOLED, 2756х1268 пикселей, 120 Гц, Dolby Vision, ШИМ 3840 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 нм)

Память: 8/12 ГБ оперативной, 256/512 ГБ хранилища (UFS 4.1)

Камеры: основная 50 МП (с оптической стабилизацией OIS), сверхширокоугольная 8 МП, фронтальная 20 МП

Аккумулятор: 6500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

Защита корпуса: IP68/IP69K, стекло Corning Gorilla Glass 7i

Вес и толщина: 201,5 г, 8,4 мм

ОС: Android 16 с оболочкой HyperOS 3

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Цена в Украине:

Poco X8 Pro 5G 8/256GB: от 16 019 грн

Дизайн и эргономика

Аппарат получил прочную металлическую рамку по всему периметру корпуса, что нечасто встречается в среднем классе. Модель оснащена экраном диагональю 6,59 дюйма, благодаря чему удобно лежит в ладони и ощущается компактной. Качество сборки находится на высоком уровне. Приятно выделяется красный акцент в оформлении блока камер.

Камера Poco X8 Pro Фото: Reddit

Как снимает Poco X8 Pro

Основной модуль на 50 МП делает четкие снимки с высокой детализацией. А вот сверхширокоугольная камера на 8 Мп, увы, работает хуже. Она склонна к чрезмерному повышению резкости и переэкспозиции снимков. Основная камера записывает видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Картинка получается стабильной, а уровень шумов при слабом освещении остается минимальным.

Чтобы улучшить качество материалов, можно попробовать сторонние приложения камеры вместо стандартной.

Фото на Poco X8 Pro: природа Фото на Poco X8 Pro: сложное освещение Фото на Poco X8 Pro: макроснимок фруктов Фото: Reddit

Аккумулятор и скорость зарядки

Смартфон прошел процедуру удаления предустановленного мусора. Время работы экрана зависит от интенсивности нагрузок. При легком использовании батарея выдерживает 8–9 часов. Средний режим расходует заряд за 6–7 часов. В тяжелых играх устройство работает от 5 до 6 часов.

Первые три дня гаджет нагревался при обычных задачах, но затем температура нормализовалась. Зарядка от 10% до 100% занимает 40 минут. Принудительное охлаждение кондиционером сокращает это время до 36 минут благодаря включенной функции умной оптимизации зарядки.

Производительность и нагрев

Процессор Dimensity 8500 Ultra обеспечивает огромный прирост скорости по сравнению с чипами среднего уровня. Тяжелые игры запускаются без проблем. В Call of Duty частота кадров колеблется в пределах 105–120 FPS. Многозадачность работает стабильно, приложения долго удерживаются в памяти. При запуске игр система оставляет активными не более двух фоновых программ. Правда, сторонний софт удерживается в ОЗУ хуже стандартных предустановленных утилит.

Poco X8 Pro плохо подходит для эмуляторов из-за особенностей архитектуры чипов MediaTek. Нагрев во время игр умеренный, но присутствует, все-таки испарительная камера небольшая. Без вентилятора температура в COD достигает 43°C. В прохладном помещении или под кондиционером нагрев не превышает 36–39°C. При работе на улице телефон становится теплым, но не раскаляется.

Смартфон Poco X8 Pro: достойный аппарат, но с нюансами в прошивке Фото: YouTube

Система HyperOS 3

Прошивка содержит немалое количество рекламы и предустановленного софта. Но полностью удалить ненужные программы и отключить рекламные объявления возможно с помощью специальных инструментов вроде Canta. После этой процедуры система работает быстро и плавно.

Оболочка HyperOS 3 предлагает качественную и отзывчивую анимацию интерфейса. Наличие лишнего софта и рекламы "из коробки" обусловлено желанием производителя снизить финальную стоимость гаджета для потребителей.

Выводы

Что в итоге? Согласно опыту пользователя, Poco X8 Pro вполне оправдывает свою цену для любителей высокой производительности и качественного компактного экрана. Основная камера снимает хорошо, а батарея весьма емкая и быстро заряжается.

Нюансы в основном касаются софта — если вы энтузиаст и хотите получить максимум быстродействия, можно произвести пару манипуляций по удалению лишнего ПО. Реклама также отключается в настройках cамой HyperOS, а также отдельных приложений Xiaomi ("Безопасность" и т.д.)

Дисплей Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Но главное, что фундаментальные спецификации у телефона отличные для этой цены, и в целом, даже если ничего не делать с системой, производительность будет на высоте. "Для меня покупка того стоила, как и для всех, кто ценит быстродействие и функции. Впрочем, если ваши сценарии использования очень легкие (простые соцсети, но не более), стоит присмотреться к вариантам от других брендов с более чистыми оболочками", — резюмирует покупатель.

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