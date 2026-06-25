Недорогий Samsung Galaxy A27 отримав великий AMOLED-екран і 6 років оновлень: скільки коштує новинка

Компанія Samsung представила смартфон середнього класу Galaxy A27. Ця модель прийшла на зміну Galaxy A26, зайнявши нішу між Galaxy A17 та Galaxy A37.

Як повідомляє портал SamMobile, пристрій отримав помітні покращення в дизайні, продуктивності та якості дисплея.

Екран Infinity-O та чіп Snapdragon

Вперше в лінійці Galaxy A2x виробник відмовився від краплеподібного вирізу (Infinity-U). Galaxy A27 оснащено 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм із компактним круглим вирізом під фронтальну камеру (Infinity-O) та помітно зменшеними рамками. Матриця має роздільну здатність 2340x1080 пікселів, підтримує частоту оновлення 120 Гц і захищена склом Corning Gorilla Glass Victus+.

Основою став процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. У порівнянні з попереднім чіпом Exynos 1380 він на 7% швидший у роботі процесора та на 8% — у графіці. Смартфон отримав швидкісну оперативну пам'ять стандарту LPDDR5X (працює на 50% швидше за попередника) об'ємом 6 або 8 ГБ, а також накопичувач UFS 3.1 на 128 або 256 ГБ. Для розширення пам'яті передбачено слот для карт microSD об'ємом до 2 ТБ. Габарити корпусу становлять 162,4 x 78,2 x 7,8 мм при вазі 200 грамів. Galaxy A27 випускається в чотирьох кольорах: чорному, синьому, світло-зеленому та світло-рожевому.

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Кольори Samsung Galaxy A27 5G Фото: Samsung

Камери та автономність

Комплект камер зазнав неоднозначних змін. Основний модуль зберіг 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) та можливість запису відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Макрооб'єктив залишився 2-мегапіксельним, а ось ультраширококутна камера зазнала зниження роздільної здатності з 8 до 5 Мп. Фронтальна камера на 12 Мп підтримує HDR: незважаючи на незначне зниження мегапікселів (було 13 Мп), Samsung встановила більш сучасний датчик для підвищення загальної якості селфі.

Телефон постачається з Android 16 (One UI 8.5). Головна перевага новинки — тривала підтримка ПЗ у вигляді 6 великих оновлень ОС та 6 років випусків патчів безпеки. У систему інтегровано функції штучного інтелекту: Google Circle to Search (пошук за зображеннями за допомогою обведення пальцем), інструмент видалення об’єктів Object Eraser, функція голосової транскрипції, а також сервіси Gemini, Perplexity та Bixby. За автономність відповідає батарея на 5000 мА·год із підтримкою базової 25-ватної зарядки.

Ціна в Україні

Офіційні світові продажі смартфона Samsung Galaxy A27 розпочнуться 3 липня 2026 року. У Європі базова версія коштує 349 євро.

В Україні цей телефон поки що перебуває у статусі попереднього замовлення. Один із наших роздрібних продавців, Stylus, вказує таку попередню вартість новинки:

Samsung Galaxy A27 5G 8/256 ГБ — від 13 999 грн

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