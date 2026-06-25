Недорогой Samsung Galaxy A27 получил большой AMOLED-экран и 6 лет обновлений: cколько стоит новинка

Samsung представила телефон среднего класса Galaxy A27. Модель пришла на смену Galaxy A26, заняв нишу между Galaxy A17 и Galaxy A37.

Как сообщает портал SamMobile, аппарат получил заметные улучшения в дизайне, производительности и качестве дисплея.

Экран Infinity-O и чип Snapdragon

Впервые в линейке Galaxy A2x производитель отказался от каплевидного выреза (Infinity-U). Galaxy A27 оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с компактным круглым вырезом под фронтальную камеру (Infinity-O) и заметно уменьшенными рамками. Матрица имеет разрешение 2340x1080 пикселей, поддерживает частоту обновления 120 Гц и защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

Основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. В сравнении с прошлым чипом Exynos 1380 он на 7% быстрее по части CPU и на 8% в графике. Смартфон получил скоростную оперативную память стандарта LPDDR5X (работает на 50% быстрее предшественника) объемом 6 или 8 ГБ, а также накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. Для расширения хранилища предусмотрен слот для карт microSD объемом до 2 ТБ. Габариты корпуса составляют 162,4 x 78,2 x 7,8 мм при весе в 200 граммов. Galaxy A27 выпускается в четырех цветах: черном, синем, светло-зеленом и светло-розовом.

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Расцветки Samsung Galaxy A27 5G Фото: Samsung

Камеры и автономность

Набор камер претерпел неоднозначные изменения. Основной модуль сохранил 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и возможность записи видео в 4K при 30 кадрах в секунду. Макрообъектив остался 2-мегапиксельным, а вот ультраширокоугольная камера получила даунгрейд разрешения с 8 до 5 Мп. Фронтальная камера на 12 Мп имеет поддержку HDR: несмотря на легкое снижение мегапикселей (было 13 Мп), Samsung установила более современный датчик для повышения общего качества селфи.

Телефон поставляется с Android 16 (One UI 8.5). Главный козырь новинки — длительная поддержка ПО в виде 6 крупных обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности. В систему интегрированы ИИ-функции: Google Circle to Search (поиск по картинкам с помощью обвода пальцем), инструмент удаления объектов Object Eraser, функция голосовой транскрипции, а также сервисы Gemini, Perplexity и Bixby. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой базовой 25-ваттной зарядки.

Цена в Украине

Официальные мировые продажи смартфона Samsung Galaxy A27 стартуют 3 июля 2026 года. В Европе базовая версия оценена в 349 евро.

В Украине телефон пока находится в статусе предзаказа. Один из наших ритейлеров Stylus указывает следующую предварительную стоимость новинки:

Samsung Galaxy A27 5G 8/256GB — от 13 999 грн

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