Доступний флагман із потужним акумулятором на 7200 мА·год: розкрито новинку Xiaomi (фото)

Лінійка флагманських смартфонів Xiaomi 18 незабаром з'явиться на ринку. Digital Chat Station повідомляє, що компанія тестує смартфон із досить ємним акумулятором.

Огляд перших технічних деталей наводить Gizchina.

Прототип Xiaomi 18 отримав акумулятор ємністю 7200 мА·год. Такий стрибок став можливим завдяки переходу Xiaomi на нові кремній-вуглецеві акумулятори з підвищеною енергетичною щільністю. Це дозволяє збільшити обсяг заряду, зберігаючи прийнятні габарити та вагу корпусу. Смартфон зможе забезпечувати щонайменше пару днів помірної роботи або більше доби екстремальних навантажень (ігри, стрімінг, зйомка відео, функції штучного інтелекту).

Другою ключовою особливістю Xiaomi 18 став процесор, виготовлений за 2-нанометровим технологічним процесом. Передбачається, що пристрій працюватиме на одній із версій майбутнього чіпсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 Elite, анонс якого очікується ближче до вересня.

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Перехід на 2-нм архітектуру дозволяє розмістити більше транзисторів на кристалі, знижуючи енергоспоживання та тепловиділення. У поєднанні з акумулятором на 7200 мА·год має вийти один із найкращих показників часу роботи екрану (Screen-on Time) на ринку без втрати пікової продуктивності.

Наразі телефон має статус інженерного зразка для внутрішніх тестів. Це означає, що остаточні комерційні характеристики Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Ultra можуть бути скориговані ближче до офіційного випуску. Офіційного підтвердження параметрів від Xiaomi поки що не надходило.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi зараз пропонує бюджетний смартфон із хорошою продуктивністю. Poco M8 Pro 5G вирізняється напрочуд потужним процесором і тривалим часом автономної роботи за розумною ціною.