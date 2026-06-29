Доступный флагман с мощной батареей 7200 мАч: рассекречена новинка Xiaomi (фото)

Линейка флагманских смартфонов Xiaomi 18 близится к релизу. Digital Chat Station сообщает, что компания тестирует смартфон с весьма емким аккумулятором.

Обзор первых технических подробностей приводит Gizchina.

Прототип Xiaomi 18 получил батарею емкостью 7200 мАч. Такой скачок стал возможен благодаря переходу Xiaomi на новые кремний-углеродные аккумуляторы с повышенной плотностью энергии. Это позволяет увеличить объем заряда, сохраняя адекватные габариты и вес корпуса. Смартфон сможет обеспечивать как минимум пару дней умеренной работы или более суток экстремальных нагрузок (игры, стриминг, съемка видео, ИИ-функции).

Второй ключевой особенностью Xiaomi 18 стал процессор, выполненный по 2-нанометровому техпроцессу. Предполагается, что аппарат будет работать на одной из версий будущего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 Elite, анонс которого ожидается ближе к сентябрю.

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Переход на 2-нм архитектуру позволяет разместить больше транзисторов на кристалле, снижая энергопотребление и тепловыделение. В связке с аккумулятором на 7200 мАч должен получиться один из лучших показателей экранного времени (Screen-on Time) на рынке без потери пиковой производительности.

Сейчас телефон имеет статус инженерного образца для внутренних тестов. Это означает, что финальные коммерческие характеристики Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Ultra могут быть скорректированы ближе к официальному релизу. Официального подтверждения параметров от Xiaomi пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Xiaomi сейчас предлагает бюджетный смартфон с хорошей производительностью. Poco M8 Pro 5G отличается удивительно мощным процессором и длительным временем автономной работы по разумной цене.