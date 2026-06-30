Бюджетний телефон із величезним 7,5-дюймовим дисплеєм: чим здивував Nubia Neo 5 Max (фото)

Бренд Nubia, що належить компанії ZTE, представив недорогий фаблет Nubia Neo 5 Max. Новинка орієнтована на ігри та мультимедійний контент і продаватиметься на міжнародних ринках.

Подробиці про вихід на ринок та технічні характеристики телефону наводить видання Gizmochina.

Дизайн та дисплей

Головною особливістю смартфона став гігантський 7,5-дюймовий LCD-екран із роздільною здатністю 1,5K. На сьогодні це один із найбільших дисплеїв у мобільному сегменті. Конструкція корпусу дозволяє використовувати знімний тримач для зручного тримання під час гри. Задня панель виконана в темно-зеленому кольорі зі спортивною текстурою під футбольний м'яч.

Дизайн Nubia Neo 5 Max Фото: notebookcheck.com

Продуктивність та ігрові функції

За швидкість роботи фаблета відповідає восьмиядерний процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7100, що працює під управлінням операційної системи Android 16. У тесті AnTuTu 11 процесор набирає 835 566 балів.

Відео дня

Для керування в іграх на бічній грані корпусу розміщено вбудовані ємнісні сенсорні тригери. Уся лінійка Neo 5, включаючи представлену раніше модель Neo 5 GT з активним вентилятором, розробляється з урахуванням потреб молодої аудиторії, для якої важливі фізичні елементи керування та специфічне ігрове програмне забезпечення.

Смартфон оснащено ємним акумулятором на 7000 мА·год. Ресурс акумулятора розрахований на тривалі ігрові сесії без необхідності постійно перебувати біля розетки.

Nubia Neo 5 Max (7,5 дюйма) поруч із Vivo X300 Pro (6,78 дюйма). Фото: notebookcheck.com

Доступність та ціна Nubia Neo 5 Max

Nubia Neo 5 Max створювався спеціально для закордонних покупців, які шукають недорогий смартфон із максимальною діагоналлю. Точну вартість виробник поки що не оприлюднив, але смартфони цієї серії традиційно належать до бюджетного та середнього цінових сегментів. Для порівняння: більш просунута модифікація Neo 5 GT на базі чіпа Dimensity 7400 з'явилася на європейському ринку за ціною близько 399 євро.

Раніше повідомлялося про недорогий смартфон із флагманським дисплеєм. Бюджетний телефон Motorola G77 оснащений високоякісним AMOLED-екраном.