Бюджетный телефон с огромным дисплеем на 7,5 дюйма: чем удивил Nubia Neo 5 Max (фото)

Бренд Nubia, принадлежащий ZTE, представил недорогой фаблет Nubia Neo 5 Max. Новинка ориентирована на гейминг и мультимедийный контент, и будет продаваться на международных рынках.

Подробности релиза и технические характеристики телефона приводит издание Gizmochina.

Дизайн и дисплей

Главной особенностью смартфона стал гигантский 7,5-дюймовый LCD-экран с разрешением 1.5K. На сегодняшний день это один из самых больших дисплеев в мобильном сегменте. Конструкция корпуса позволяет использовать съемный держатель для удобного хвата во время игры. Задняя панель выполнена в темно-зеленом цвете со спортивной текстурой под футбольный мяч.

Дизайн Nubia Neo 5 Max Фото: notebookcheck.com

Производительность и игровые функции

За быстродействие фаблета отвечает восьмиядерный процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7100, работающий под управлением операционной системы Android 16. В AnTuTu 11 процессор набирает 835 566 баллов.

Відео дня

Для управления в играх на боковой грани корпуса разместили встроенные емкостные сенсорные триггеры. Вся линейка Neo 5, включая представленную ранее модель Neo 5 GT с активным вентилятором, разрабатывается под нужды молодой аудитории, которой важны физические элементы управления и специфический игровой софт.

Смартфон снабдили емким аккумулятором на 7000 мАч. Ресурс батареи рассчитан на длительные игровые сессии без необходимости постоянного нахождения у розетки.

Nubia Neo 5 Max (7,5 дюйма) рядом с Vivo X300 Pro (6,78 дюйма). Фото: notebookcheck.com

Доступность и цена Nubia Neo 5 Max

Nubia Neo 5 Max создавался специально для зарубежных покупателей, ищущих недорогой аппарат с максимальной диагональю. Точную стоимость производитель пока не раскрыл, но смартфоны этой серии традиционно относятся к бюджетному и среднему ценовым сегментам. Для сравнения, более продвинутая модификация Neo 5 GT на базе чипа Dimensity 7400 стартовала на европейском рынке по цене около €399.

Ранее сообщалось про недорогой смартфон с флагманским дисплеем. Бюджетный телефон Motorola G77 оснащен высококачественным AMOLED-экраном.