Телефон із чудовими характеристиками за розумну ціну: названо найкращу модель 2026 року

Обираючи преміальний і надійний смартфон, не обов’язково звертати увагу на найдорожчі флагмани. Xiaomi 17T Pro має топові характеристики за ціною середнього класу. Що показали тести оглядачів?

У свіжому огляді Xiaomi 17T Pro експерт Gizchina зазначив, що цей телефон є чудовою альтернативою Ultra-флагманам за менші гроші. Потужний процесор, потрійна камера Leica та акумулятор на 7000 мА·год вражають на папері, але як це на практиці? Підсумуємо результати тестування та з’ясуємо, чи варто купувати цю новинку у 2026 році.

Характеристики Xiaomi 17T Pro

Характеристика Значение Процессор 3-нанометровый MediaTek Dimensity 9500 (до 4.21 ГГц), графика Mali G1-Ultra, NPU 990 Память 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), накопитель 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (UFS 4.1) Дисплей 6,83", 2772x1280 (1.5K) OLED, 144 Гц, PWM 3840 Гц, пик 3500 нит, Dolby Vision, Gorilla Glass 7i Основная камера Leica Summilux: 50 Мп (Light Fusion 950, 1/1.31", f/1.67, OIS) + 50 Мп перископ (5x зум, f/3.0, OIS, макро от 30 см) + 12 Мп ультраширик (f/2.2); видео до 8K 30fps Фронтальная камера 32 Мп, запись видео 4K 30fps Батарея и зарядка Кремний-углеродная 7000 мАч, проводная 100 Вт HyperCharge, беспроводная 50 Вт Защита и связь IP68 (пыле- и влагозащита), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ИК-порт, NFC ОС Android 16 (HyperOS 3) Габариты и вес 162.2 x 77.5 x 8.25 мм; 219 г

Основні висновки з огляду Xiaomi 17T Pro

Однією з ключових особливостей смартфона стала кремній-вуглецева батарея ємністю 7000 мА·год. Акумулятор вмістився в елегантний корпус товщиною 8,25 мм (алюміній на гранях, скляна задня панель). У режимі стрес-тесту (камера, навігація, постійна синхронізація) до кінця дня стабільно залишається понад 35% заряду. При помірному використанні телефон впевнено працює два повних дні. Зарядка на 100 Вт виключає необхідність залишати гаджет біля розетки на ніч. На жаль, адаптер живлення Xiaomi HyperCharge відповідної потужності не входить до комплекту і коштує приблизно 2000 грн.

Відео дня

Камери від Leica вийшли з характером. Основний сенсор Light Fusion 950 (1/1,31") забезпечує дуже природні знімки з органічною глибиною різкості без штучного програмного розмиття. У режимі Leica Authentic зберігається кінематографічний контраст тіней. Окремої похвали заслужив 5-кратний перископічний телеоб'єктив: він ідеальний для вуличної фотографії та чудово справляється з макрозйомкою на відстані від 30 см завдяки потужному оптичному стисненню фону. Щоправда, на тлі настільки потужного основного модуля та перископа 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив виглядає слабкою ланкою — у темряві краї знімків виходять розмитими.

Дисплей Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Дисплей Xiaomi 17T Pro — це яскрава 6,83-дюймова OLED-панель із частотою оновлення 144 Гц, яка забезпечує чудову читабельність навіть у сонячний день. Чіпсет MediaTek Dimensity 9500 у поєднанні з швидким накопичувачем забезпечує блискавичний запуск додатків і максимальну частоту кадрів в іграх. Як і слід було очікувати, під час тривалого максимального навантаження корпус помітно нагрівається біля камери, а система активує легке обмеження продуктивності — якщо ви багато граєте, це буде помітно.

Як завжди у випадку зі смартфонами Xiaomi, суперечливим аспектом залишається прошивка HyperOS 3 на базі Android 16. Вона працює швидко і не містить критичних проблем чи багів. Однак після запуску доведеться ретельно очистити систему від рекламного попередньо встановленого ПЗ.

Тож, що в підсумку? Так, у 17T Pro немає 1-дюймового фотосенсора чи екстремального цифрового зуму, як у Xiaomi 17 Ultra, але цей пристрій пропонує ключові флагманські функції, видатну автономність і приємний екран за більш доступну ціну.

Смартфон Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Результати тестів

AnTuTu: 2 795 030 (v10), 3 352 325 (v11)

2 795 030 (v10), 3 352 325 (v11) Geekbench 6: 3158 (одноядерний), 9766 (багатоядерний).

3158 (одноядерний), 9766 (багатоядерний). 3DMark: 6939 (Wild Life Extreme)

Переваги

Преміальний дизайн із захистом IP68;

Великий і яскравий OLED-дисплей;

Відмінна камера (фото та відео), особливо вражає телеоб'єктив;

Ємний акумулятор і швидка зарядка;

Потужний чіпсет;

Функціональність HyperOS та 5 років оновлень Android.

Недоліки

Надширококутна камера без автофокусу; модуль для селфі не вражає;

144 Гц на практиці майже не застосовуються (в основному 120 Гц);

Стереодинаміки досить посередні;

Зарядний пристрій відсутній у комплекті;

Багато сміття в прошивці після першого запуску.

Ціна в Україні

Xiaomi 17T Pro 12/512 ГБ — від 33 949 грн

Xiaomi 17T Pro 12/256 ГБ — від 32 535 грн.

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