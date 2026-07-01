Топ-3 недооцінених смартфонів у 2026 році: найкращі моделі Samsung, Xiaomi, Motorola (фото)

Бюджетні телефони від провідних брендів, випущені до 2026 року, часто даремно залишаються поза увагою. Але є гаджети, які значно подешевшали і зараз радують співвідношенням ціни та якості.

В умовах кризиси на ринку оперативної пам’яті нові смартфони дорожчають, а реальних покращень у них мало або взагалі немає. Прикладом цього є OnePlus N6, який у 2026 році оснастили 4 ГБ ОЗУ та LCD-екраном. Замість новинок пропонуємо розглянути перевірені смартфони, які вийшли трохи раніше. Про хороші варіанти розповість "Фокус".

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Xiaomi Redmi Note 15 5G — чудово збалансований смартфон. Він оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, 12-бітною глибиною кольору та високою частотою ШІМ-затемнення (3840 Гц), що виключає мерехтіння при низькій яскравості. Основа пристрою — непоганий 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Смартфон демонструє впевнену продуктивність у своєму класі, набираючи 637 266 балів у бенчмарку AnTuTu 10.

Відео дня

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5520 мА·год із підтримкою швидкої 45-ватної зарядки. Головний модуль камери на 108 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) забезпечує детальні знімки, а доповнює його базовий 8-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив. Телефон працює на Android 15 (HyperOS 2) з гарантією отримання 4 великих оновлень ОС. Корпус відповідає армійському стандарту міцності MIL-STD-810H та має захист від бризок за стандартом IP66.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 5G: хороший варіант із якісним AMOLED-дисплеєм Фото: gsmarena.com

Переваги:

Яскравий AMOLED-дисплей із захистом зору.

Висока автономність (5520 мА·год).

Якісна 108 Мп камера з оптичною стабілізацією.

Підтримка карт пам'яті MicroSD.

4 роки великих оновлень ОС.

Недоліки:

Віртуальний датчик наближення для дзвінків (може працювати гірше, ніж фізичний).

Пам'ять не найновішого стандарту UFS 2.2.

Відсутність роз'єму 3,5 мм для навушників.

Ціни в Україні:

Xiaomi Redmi Note 15 5G 6/128 ГБ — від 7600 грн

Xiaomi Redmi Note 15 5G 8/256 ГБ — від 9756 грн

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36 5G — раціональний вибір навіть після виходу А-серії 2026 року. Нова модель Galaxy A37 зараз коштує від 14 510 гривень, тоді як перевірений A36 обійдеться від 11 199 гривень. За ці гроші пропонується 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран (2340x1080) із частотою оновлення 120 Гц та процесор Snapdragon 6 Gen 3. У тесті AnTuTu 10 чіпсет набирає 613 492 бали, забезпечуючи плавну роботу системи. Головний козир смартфона — довговічність програмного забезпечення. Samsung гарантує 6 оновлень ОС Android, тому актуальність телефону збережеться на довгі роки, незважаючи на Android 15 "з коробки".

Galaxy A36 вирізняється у середньому класі преміальною збіркою: скляні задня та передня панелі (Gorilla Glass Victus+) і повноцінний захист від води за стандартом IP67. Акумулятор стандартний для цього сегмента — 5000 мА·год, підтримується зарядка потужністю 45 Вт. Основна камера на 50 Мп оснащена стабілізацією OIS для плавного відео, також є надширококутний об'єктив (8 Мп) і макромодуль (5 Мп). Звук відтворюється через потужні стереодинаміки.

Samsung Galaxy A36: перевірений середнячок південнокорейського бренду Фото: PhoneArena

Переваги:

Преміальна комплектація (скло Victus+ з обох боків, захист корпусу за стандартом IP67).

6 років великих оновлень ОС Android — це запорука на майбутнє.

Гучні та якісні стереодинаміки.

Стабільна продуктивність процесора без сильного нагрівання.

Недоліки:

Блок живлення не входить до заводського комплекту.

Немає слота для карт пам'яті MicroSD.

Віртуальний датчик наближення.

Не підтримується відтворення HDR-відео.

Ціни в Україні:

Samsung Galaxy A36 5G 6/128 ГБ — від 11 199 грн

Samsung Galaxy A36 5G 12/256 ГБ — від 14 765 грн

Motorola Moto G55

Motorola Moto G55, хоча й вийшла у 2024 році, досі продається і залишається одним із найвигідніших варіантів у базовому ціновому сегменті. Смартфон оснащений 6,49-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2400x1080 і частотою оновлення 120 Гц. Працює пристрій на базі 6-нм чіпа середнього рівня MediaTek Dimensity 7025. Процесор забезпечує нормальну продуктивність для повсякденних базових завдань без зависань.

Акумулятор має ємність 5000 мА·год і заряджається від 30-ватного зарядного пристрою. Вагома перевага моделі — основний об'єктив на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), що є рідкістю для такої низької ціни. Також передбачено 8-мегапіксельний надширококутний модуль.

Смартфон Motorola Moto G55: хороший бюджетний варіант, який залишається цілком актуальним Фото: Tech Advisor

Переваги:

Нормальна швидкість роботи під час виконання базових завдань.

Приємний дизайн (є варіант зі спинкою з екошкіри).

Підтримка карт пам'яті MicroSD.

Наявність аудіороз'єму 3,5 мм для дротових навушників.

Відмінна ціна за версію з 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Недоліки:

IPS-матриця замість більш яскравої AMOLED.

У комплекті постачається з версією ОС Android 14.

Ціна в Україні:

Motorola Moto G55 8/256 ГБ — від 7429 грн

Раніше повідомлялося про потужний смартфон Xiaomi з акумулятором на 8550 мА·год. Бренд Redmi представив у Китаї ігровий флагман K90 Ultra. Новинка пропонує безкомпромісні можливості для геймерів, зокрема вбудований вентилятор і потужний акумулятор.

Також "Фокус" писав про недорогі смартфони з чудовою продуктивністю. Сьогодні на ринку представлено чимало смартфонів, які обіцяють гідну ігрову продуктивність, систему охолодження та програмні функції за напрочуд доступними цінами.